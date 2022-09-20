https://crimea.ria.ru/20220920/v-zaporozhskoy-oblasti-vvodyat-propusknoy-rezhim-na-granitse-s-ukrainoy-1124564149.html

В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной

В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 20.09.2022

В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной

В Запорожской области с 1 октября вводят пропускной режим с территорией Украины через КПП "Васильевка". Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T16:18

2022-09-20T16:18

2022-09-20T16:18

запорожская область

украина

общество

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области с 1 октября вводят пропускной режим с территорией Украины через КПП "Васильевка". Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий.Заявление для получения пропуска на въезд подает принимающая сторона, добавил он.КПП "Васильевка" в Запорожской области – единственный пункт пропуска с территории Украины. Ежедневно его пересекают больше тысячи автомобилей. По заявлению местных властей, на въезд в освобожденный регион следуют жители разных регионов Украины.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.

https://crimea.ria.ru/20220915/kak-rabotaet-edinstvennyy-kpp-vasilevka-s-ukrainy-na-zaporozhe-1124508640.html

запорожская область

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запорожская область, украина, общество, евгений балицкий