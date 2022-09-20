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В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной
В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 20.09.2022
В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной
В Запорожской области с 1 октября вводят пропускной режим с территорией Украины через КПП "Васильевка". Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T16:18
2022-09-20T16:18
2022-09-20T16:18
запорожская область
украина
общество
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области с 1 октября вводят пропускной режим с территорией Украины через КПП "Васильевка". Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий.Заявление для получения пропуска на въезд подает принимающая сторона, добавил он.КПП "Васильевка" в Запорожской области – единственный пункт пропуска с территории Украины. Ежедневно его пересекают больше тысячи автомобилей. По заявлению местных властей, на въезд в освобожденный регион следуют жители разных регионов Украины.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220915/kak-rabotaet-edinstvennyy-kpp-vasilevka-s-ukrainy-na-zaporozhe-1124508640.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, украина, общество, евгений балицкий
В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной
В Запорожской области с 1 октября вводится пропускной режим через КПП "Васильевка"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Запорожской области с 1 октября вводят пропускной режим с территорией Украины через КПП "Васильевка". Об этом сообщил глава администрации Евгений Балицкий.
"С 1 октября 2022 года все перемещения через КПП "Васильевка" проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению. Заявление для оформления пропуска на выезд подается лично", - написал он в своем Telegram-канале.
Заявление для получения пропуска на въезд подает принимающая сторона, добавил он.
КПП "Васильевка" в Запорожской области – единственный пункт пропуска с территории Украины. Ежедневно его пересекают больше тысячи автомобилей. По заявлению местных властей, на въезд в освобожденный регион следуют жители разных регионов Украины.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.