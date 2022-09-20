https://crimea.ria.ru/20220920/kazakhstan-nachal-zaderzhivat-rossiyskie-fury-s-gruzami-iz-es-1124559510.html

Казахстан начал задерживать российские фуры с грузами из ЕС

Казахстан начал задерживать российские фуры с грузами из ЕС - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Казахстан начал задерживать российские фуры с грузами из ЕС

Российские фуры с грузом из ЕС задерживают на границе с Казахстаном, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков. РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T12:57

2022-09-20T12:57

2022-09-20T12:57

казахстан

российская федерация (россия, рф)

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российские фуры с грузом из ЕС задерживают на границе с Казахстаном, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков."Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении", - заявляют в АСМАП и рекомендуют российским водителям пока воздержаться от поездок в Казахстан.Как уточнили в Минтрансе РФ, к этому моменту с проблемой столкнулись восемь многотонников трех российских компаний. Задержанные грузовики отправлены на стоянки для нарушителей и в таможенные терминалы, некоторые остаются просто на дороге, все документы у водителей изъяты, что делает невозможным их дальнейшее передвижение. Каждому из "нарушителей" грозят крупные штрафы. При этом в минтрансе подчеркивают наличие у водителей казахстанских разрешений, ведомство обратилось к властям Казахстана с просьбой отменить новые требования и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.Ранее The Moscow Times сообщила о том, что Казахстан перевел торговлю с Россией под контроль США, чтобы не попасть под вторичные санкции. В стране создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на казахскую экономику.

https://crimea.ria.ru/20220819/putin-vstretilsya-v-sochi-s-tokaevym-o-chem-govorili-prezidenty-1124225480.html

казахстан

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, российская федерация (россия, рф), экономика, санкции против россии