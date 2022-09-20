Казахстан начал задерживать российские фуры с грузами из ЕС
Российские фуры с грузом из Европы не пускают в Казахстан
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКолеса грузовика
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Российские фуры с грузом из ЕС задерживают на границе с Казахстаном, сообщают "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков.
По данным АСМАП, речь идет о транзитных перевозках от границы с ЕС, где прицепы с европейских фур подцепляют к российским тягачам. У водителей российских машин стали запрашивать не только выданные им отечественным перевозчиком документы на грузы, но и бумаги европейских компаний, от которых эти грузы получены.
"Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении", - заявляют в АСМАП и рекомендуют российским водителям пока воздержаться от поездок в Казахстан.
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Как уточнили в Минтрансе РФ, к этому моменту с проблемой столкнулись восемь многотонников трех российских компаний. Задержанные грузовики отправлены на стоянки для нарушителей и в таможенные терминалы, некоторые остаются просто на дороге, все документы у водителей изъяты, что делает невозможным их дальнейшее передвижение. Каждому из "нарушителей" грозят крупные штрафы. При этом в минтрансе подчеркивают наличие у водителей казахстанских разрешений, ведомство обратилось к властям Казахстана с просьбой отменить новые требования и освободить задержанные фуры без наложения штрафов.
Ранее The Moscow Times сообщила о том, что Казахстан перевел торговлю с Россией под контроль США, чтобы не попасть под вторичные санкции. В стране создана правительственная рабочая группа по недопущению негативного влияния антироссийских санкций на казахскую экономику.