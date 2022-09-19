https://crimea.ria.ru/20220919/zelenskiy-opyat-podelilsya-fantaziyami-o-kryme-1124546774.html

Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме

Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о намерении "вернуть Крым". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T08:54

2022-09-19T08:54

2022-09-19T08:54

владимир зеленский (президент украины)

крым

специальная военная операция рф на украине

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о намерении "вернуть Крым". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Зеленский завил, что часть территорий украинские войска уже "вернули" и на очереди – ДНР, ЛНР и Крым.Ранее на саммите так называемой "Крымской платформы" Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://crimea.ria.ru/20220916/putin-ozvuchil-usloviya-vstrechi-s-zelenskim-1124534203.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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