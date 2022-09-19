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Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме
Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме
Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о намерении "вернуть Крым". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T08:54
2022-09-19T08:54
владимир зеленский (президент украины)
крым
специальная военная операция рф на украине
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о намерении "вернуть Крым". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.Зеленский завил, что часть территорий украинские войска уже "вернули" и на очереди – ДНР, ЛНР и Крым.Ранее на саммите так называемой "Крымской платформы" Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://crimea.ria.ru/20220916/putin-ozvuchil-usloviya-vstrechi-s-zelenskim-1124534203.html
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владимир зеленский (президент украины), крым, специальная военная операция рф на украине, политика
Зеленский опять поделился фантазиями о Крыме

Президент Украины Зеленский опять заявил о намерении "вернуть Крым"

08:54 19.09.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил о намерении "вернуть Крым". Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Зеленский завил, что часть территорий украинские войска уже "вернули" и на очереди – ДНР, ЛНР и Крым.
"Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но зазвучат еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск, Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже", - перечислил он.
Ранее на саммите так называемой "Крымской платформы" Владимир Зеленский пригрозил "вернуть Крым любыми средствами" без консультации с другими странами. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал этот саммит шабашем, его организаторов – террористами, а участников – пособниками террористов.
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Крым стал российским после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Владимир Зеленский (президент Украины)КрымСпециальная военная операция РФ на УкраинеПолитика
 
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