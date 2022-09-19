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Сколько жителей Херсонской области получают российские пенсии - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Сколько жителей Херсонской области получают российские пенсии
Сколько жителей Херсонской области получают российские пенсии - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Сколько жителей Херсонской области получают российские пенсии
В Херсонской области российские пенсии получают 130 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T14:31
2022-09-19T14:31
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области российские пенсии получают 130 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева."За прошлую рабочую неделю предприятие "Почта Херсон" и Пенсионный фонд Херсонской области выдали пенсии 130 тысячам пенсионеров Херсонской области", - сообщила она своем Telegram-канале.Кроме того, за неделю 1574 клиента получили пенсионные карточки "Промсвязьбанка". Еще 694 человека обратились на горячую линию с заявками на получение банковских карт для начисления пенсий.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220903/khersonskaya-oblast-gotovitsya-k-zime-pensioneram-obeschayut-pomoch-s-uglem-1124386810.html
https://crimea.ria.ru/20220913/v-khersone-nachalis-pervye-shkolnye-vyplaty-po-10-tysyach-rubley-1124486405.html
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Новости
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херсонская область, общество
Сколько жителей Херсонской области получают российские пенсии

Власти Херсонской области сообщили, что пенсии получают 130 тысяч жителей

14:31 19.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области российские пенсии получают 130 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева.
"За прошлую рабочую неделю предприятие "Почта Херсон" и Пенсионный фонд Херсонской области выдали пенсии 130 тысячам пенсионеров Херсонской области", - сообщила она своем Telegram-канале.
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Кроме того, за неделю 1574 клиента получили пенсионные карточки "Промсвязьбанка". Еще 694 человека обратились на горячую линию с заявками на получение банковских карт для начисления пенсий.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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