https://crimea.ria.ru/20220919/sevastopolets-ukral-u-soseda-avto-i-motoroller-vmeste-s-garazhom-1124552691.html

Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом

Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом

Житель Севастополя соблазнился соседский автомобилем, мотороллером и гаражом – все вывез и продал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T16:29

2022-09-19T16:29

2022-09-19T16:29

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Житель Севастополя соблазнился соседский автомобилем, мотороллером и гаражом – все вывез и продал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Операцию по сокращению соседского имущества 50-летний мужчина осуществил, взяв в аренду грузовой автомобиль. На нем он вывез металлический гараж и стоявшие в нем автомобиль "ЗАЗ – 968" и мотороллер. Сбыл все в разных местах, а деньги потратил по своему усмотрению.Подозреваемого задержали инкерманские оперативники. Заведено уголовное дело по статье кража. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Ранее в Севастополе таксист присвоил золото пассажирки. А житель Алушты обокрал родную мать в особо крупном размере.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия