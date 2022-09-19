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Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом
Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом
Житель Севастополя соблазнился соседский автомобилем, мотороллером и гаражом – все вывез и продал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T16:29
2022-09-19T16:29
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Житель Севастополя соблазнился соседский автомобилем, мотороллером и гаражом – все вывез и продал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Операцию по сокращению соседского имущества 50-летний мужчина осуществил, взяв в аренду грузовой автомобиль. На нем он вывез металлический гараж и стоявшие в нем автомобиль "ЗАЗ – 968" и мотороллер. Сбыл все в разных местах, а деньги потратил по своему усмотрению.Подозреваемого задержали инкерманские оперативники. Заведено уголовное дело по статье кража. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Ранее в Севастополе таксист присвоил золото пассажирки. А житель Алушты обокрал родную мать в особо крупном размере.
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РИА Новости Крым
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60
севастополь, происшествия
Севастополец украл у соседа авто и мотороллер вместе с гаражом

Житель Севастополя украл у соседа машину, мотороллер и металлический гараж – все вывез сам

16:29 19.09.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Житель Севастополя соблазнился соседский автомобилем, мотороллером и гаражом – все вывез и продал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Операцию по сокращению соседского имущества 50-летний мужчина осуществил, взяв в аренду грузовой автомобиль. На нем он вывез металлический гараж и стоявшие в нем автомобиль "ЗАЗ – 968" и мотороллер. Сбыл все в разных местах, а деньги потратил по своему усмотрению.
"Гараж и автотранспортное средство он сдал в пункт приема металлолома, а мотороллер продал на онлайн-платформе", – уточнили в полиции.
Подозреваемого задержали инкерманские оперативники. Заведено уголовное дело по статье кража. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе таксист присвоил золото пассажирки. А житель Алушты обокрал родную мать в особо крупном размере.
 
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