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В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки
В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки
В Севастополе водитель такси присвоил себе золотые кольца, оставленные на сиденье забывчивой пассажиркой. Искать его и пропажу пришлось с полицией. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T14:07
2022-09-15T14:07
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель такси присвоил себе золотые кольца, оставленные на сиденье забывчивой пассажиркой. Искать его и пропажу пришлось с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.Выяснилось, что во время поездки 33-летняя женщина оставила на пассажирском сидении три золотых кольца общей стоимостью 32 тысячи рублей. Обнаружив пропажу, она стала изучать сайты ломбардов в надежде, что там будут выставлены сбытые похитителем украшения. И не ошиблась."На сайте одного из ломбардов она обнаружила объявление о продаже изделий, внешне очень похожих на утерянные. После этого женщина обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.Таксиста нашли. Сбытые им кольца тоже. В ломбарде их оказалось только два. Ранее, чтобы отвести от себя подозрения, мужчина сказал диспетчеру службы такси, что нашел одно украшение в машине.Вырученные деньги фигурант уголовного дела уже потратил, в чем признался правоохранителям, объяснив, что на преступление вынудило "сложное материальное положение". Ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.
https://crimea.ria.ru/20220908/v-sudake-turist-stal-zhertvoy-zubnoy-fei-1124437564.html
https://crimea.ria.ru/20220905/v-sevastopole-devushka-snyala-vse-zoloto-s-usnuvshego-ukhazhera-1124409809.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
севастополь, происшествия
В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки

В Севастополе таксист присвоил себе забытые пассажиркой золотые кольца

14:07 15.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСветовой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото
Световой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель такси присвоил себе золотые кольца, оставленные на сиденье забывчивой пассажиркой. Искать его и пропажу пришлось с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Выяснилось, что во время поездки 33-летняя женщина оставила на пассажирском сидении три золотых кольца общей стоимостью 32 тысячи рублей. Обнаружив пропажу, она стала изучать сайты ломбардов в надежде, что там будут выставлены сбытые похитителем украшения. И не ошиблась.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 19:38
В Судаке турист стал жертвой "зубной феи"
"На сайте одного из ломбардов она обнаружила объявление о продаже изделий, внешне очень похожих на утерянные. После этого женщина обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.
Таксиста нашли. Сбытые им кольца тоже. В ломбарде их оказалось только два. Ранее, чтобы отвести от себя подозрения, мужчина сказал диспетчеру службы такси, что нашел одно украшение в машине.
Женские руки в наручниках.
5 сентября, 16:53
В Севастополе девушка сняла все золото с уснувшего ухажера
Вырученные деньги фигурант уголовного дела уже потратил, в чем признался правоохранителям, объяснив, что на преступление вынудило "сложное материальное положение". Ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.
 
СевастопольПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
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