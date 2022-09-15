https://crimea.ria.ru/20220915/v-sevastopole-taksist-prisvoil-sebe-zoloto-passazhirki-1124513352.html

В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки

В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Севастополе таксист присвоил себе золото пассажирки

В Севастополе водитель такси присвоил себе золотые кольца, оставленные на сиденье забывчивой пассажиркой. Искать его и пропажу пришлось с полицией. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T14:07

2022-09-15T14:07

2022-09-15T14:07

севастополь

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель такси присвоил себе золотые кольца, оставленные на сиденье забывчивой пассажиркой. Искать его и пропажу пришлось с полицией. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.Выяснилось, что во время поездки 33-летняя женщина оставила на пассажирском сидении три золотых кольца общей стоимостью 32 тысячи рублей. Обнаружив пропажу, она стала изучать сайты ломбардов в надежде, что там будут выставлены сбытые похитителем украшения. И не ошиблась."На сайте одного из ломбардов она обнаружила объявление о продаже изделий, внешне очень похожих на утерянные. После этого женщина обратилась в полицию", – рассказали в ведомстве.Таксиста нашли. Сбытые им кольца тоже. В ломбарде их оказалось только два. Ранее, чтобы отвести от себя подозрения, мужчина сказал диспетчеру службы такси, что нашел одно украшение в машине.Вырученные деньги фигурант уголовного дела уже потратил, в чем признался правоохранителям, объяснив, что на преступление вынудило "сложное материальное положение". Ему грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

https://crimea.ria.ru/20220908/v-sudake-turist-stal-zhertvoy-zubnoy-fei-1124437564.html

https://crimea.ria.ru/20220905/v-sevastopole-devushka-snyala-vse-zoloto-s-usnuvshego-ukhazhera-1124409809.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия