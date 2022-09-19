https://crimea.ria.ru/20220919/na-kubani-voditel-sbil-16-kabanov-i-ne-ubral-ikh-iz-za-religioznosti-1124549963.html

На Кубани водитель сбил 16 кабанов и не убрал их из-за религиозности

На Кубани водитель сбил 16 кабанов и не убрал их из-за религиозности - РИА Новости Крым, 19.09.2022

На Кубани водитель сбил 16 кабанов и не убрал их из-за религиозности

Житель Краснодарского края насмерть сбил сразу 16 кабанов и уехал с места происшествия, оставив погибших животных на дороге по религиозным соображениям, пишет... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T13:04

2022-09-19T13:04

2022-09-19T13:04

кубань

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края насмерть сбил сразу 16 кабанов и уехал с места происшествия, оставив погибших животных на дороге по религиозным соображениям, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.По данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края, происшествие случилось накануне на трассе М-29 в Гулькевичском районе. В результате пострадали семь самок, пять самцов и еще четыре особи, пол которых установить не получилось. Ущерб составил 480 тыс. рублей.Как сообщили правоохранители, "Газель", сбившую кабанов, нашли благодаря видео-фиксации, водителя разыскали:"Он пояснил, что животные оказались на дороге внезапно, убрать он их не смог по религиозным соображениям. В настоящий момент по данному факту ведется проверка", - сообщили в краснодарском ГУМВД.

https://crimea.ria.ru/20220919/troe-detey-postradali-v-dtp-na-trasse-yalta--sevastopol-1124548410.html

кубань

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2022

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кубань, происшествия