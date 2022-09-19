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На Кубани водитель сбил 16 кабанов и не убрал их из-за религиозности - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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На Кубани водитель сбил 16 кабанов и не убрал их из-за религиозности
На Кубани водитель сбил 16 кабанов и не убрал их из-за религиозности - РИА Новости Крым, 19.09.2022
На Кубани водитель сбил 16 кабанов и не убрал их из-за религиозности
Житель Краснодарского края насмерть сбил сразу 16 кабанов и уехал с места происшествия, оставив погибших животных на дороге по религиозным соображениям, пишет... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T13:04
2022-09-19T13:04
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края насмерть сбил сразу 16 кабанов и уехал с места происшествия, оставив погибших животных на дороге по религиозным соображениям, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.По данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края, происшествие случилось накануне на трассе М-29 в Гулькевичском районе. В результате пострадали семь самок, пять самцов и еще четыре особи, пол которых установить не получилось. Ущерб составил 480 тыс. рублей.Как сообщили правоохранители, "Газель", сбившую кабанов, нашли благодаря видео-фиксации, водителя разыскали:"Он пояснил, что животные оказались на дороге внезапно, убрать он их не смог по религиозным соображениям. В настоящий момент по данному факту ведется проверка", - сообщили в краснодарском ГУМВД.
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60
кубань, происшествия
На Кубани водитель сбил 16 кабанов и не убрал их из-за религиозности

На Кубани водитель насмерть сбил сразу 16 кабанов и уехал с места происшествия

13:04 19.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края насмерть сбил сразу 16 кабанов и уехал с места происшествия, оставив погибших животных на дороге по религиозным соображениям, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.
По данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края, происшествие случилось накануне на трассе М-29 в Гулькевичском районе. В результате пострадали семь самок, пять самцов и еще четыре особи, пол которых установить не получилось. Ущерб составил 480 тыс. рублей.
Как сообщили правоохранители, "Газель", сбившую кабанов, нашли благодаря видео-фиксации, водителя разыскали:
"Он пояснил, что животные оказались на дороге внезапно, убрать он их не смог по религиозным соображениям. В настоящий момент по данному факту ведется проверка", - сообщили в краснодарском ГУМВД.
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