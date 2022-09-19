https://crimea.ria.ru/20220919/massovoe-otklyuchenie-gaza-v-alushte-prichina-i-sroki-1124551017.html

Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки

Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки

В Алуште и входящих в округ селах с 20 сентября на несколько дней отключат газ, причина – ремонт на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T14:16

2022-09-19T14:16

2022-09-19T14:14

алушта

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Алуште и входящих в округ селах с 20 сентября на несколько дней отключат газ, причина – ремонт на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.В ведомстве уточнили, что на время масштабных ремонтных работ с остановкой газораспределительных станций без голубого топлива останутся город Алушта, населенные пункты Партенит, Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Нижнее-Запрудное, Запрудное, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя-Кутузовка.Ранее сообщалось, что из-за плановых ремонтных работ без газоснабжения с 20 сентября останутся Бахчисарай и 13 пригородных сел, а также поселки Южного Берега.

алушта

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, городская среда