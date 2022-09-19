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Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки
Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки
В Алуште и входящих в округ селах с 20 сентября на несколько дней отключат газ, причина – ремонт на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T14:16
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Алуште и входящих в округ селах с 20 сентября на несколько дней отключат газ, причина – ремонт на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.В ведомстве уточнили, что на время масштабных ремонтных работ с остановкой газораспределительных станций без голубого топлива останутся город Алушта, населенные пункты Партенит, Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Нижнее-Запрудное, Запрудное, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя-Кутузовка.Ранее сообщалось, что из-за плановых ремонтных работ без газоснабжения с 20 сентября останутся Бахчисарай и 13 пригородных сел, а также поселки Южного Берега.
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алушта, городская среда
Массовое отключение газа в Алуште: причина и сроки

В Алуште и 18 пригородных селах с 20 по 22 сентября отключат газ

14:16 19.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Алуште и входящих в округ селах с 20 сентября на несколько дней отключат газ, причина – ремонт на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба минтопэнерго республики.
В ведомстве уточнили, что на время масштабных ремонтных работ с остановкой газораспределительных станций без голубого топлива останутся город Алушта, населенные пункты Партенит, Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Нижнее-Запрудное, Запрудное, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя-Кутузовка.
"Восстановление подключения газа будет производиться поэтапно с 23 сентября. В период проведения ремонтных и восстановительных работ рекомендуем жителям соблюдать правила газовой безопасности, заранее продумать альтернативные способы приготовления пищи и подогрева воды", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за плановых ремонтных работ без газоснабжения с 20 сентября останутся Бахчисарай и 13 пригородных сел, а также поселки Южного Берега.
 
АлуштаГородская среда
 
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