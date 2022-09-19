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Готовимся к холодам: как делать покупки правильно - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220919/gotovimsya-k-kholodam-kak-delat-pokupki-pravilno-1124531046.html
Готовимся к холодам: как делать покупки правильно
Готовимся к холодам: как делать покупки правильно - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Готовимся к холодам: как делать покупки правильно
В преддверии похолоданий многие уже задумываются о покупке пледов, систем обогрева и обновлении гардероба. О том, как избежать некачественных приобретений и что РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T03:27
2022-09-19T03:27
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В преддверии похолоданий многие уже задумываются о покупке пледов, систем обогрева и обновлении гардероба. О том, как избежать некачественных приобретений и что делать, если покупка неудачна, - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в РК Надежда Анельчук."Во-первых, необходимо разграничить приобретение товаров в традиционных магазинах или онлайн. Одежда и обувь не относятся к невозвратным группам товаров. Если по каким-то причинам они не подошли, то за покупателем остается право в течении 14 дней обменять товар. Помним, что товар не должен быть в употреблении перед обменом", – говорит Анельчук.Она уточнила, что люди часто путают понятия возврата и обмена товаров. Если не подошел размер, одежду или обувь можно обменять. При этом, если у продавца не нашлось подходящего размера, то в силу вступает право покупателя вернуть свои деньги при наличии кассового или товарного чека.Среди основных советов – обращать внимание на маркировку товара, особенно при покупке обуви. Детская одежда и обувь проходит более строгую сертификацию.Минпромторг упростил выбор обуви россиянам – теперь эта группа товаров подлежит обязательной цифровой маркировке по программе "Честный знак". Найти матрикс-код с информацией о товаре можно на обувной коробке, уточнила эксперт.Что касается нижнего белья, то оно не подлежит возврату. Верхняя одежда может быть возращена при надлежащем качестве. При браке возврату подлежит любой товар.Одеяла, пледы, покрывала можно вернуть при покупке через интернет, сохранив товарный вид. В конфликтных ситуациях, если паре продавец-покупатель не удалось разойтись полюбовно, можно идти в суд. Если сумма иска не превышает 50 тысяч рублей, то дело рассмотрит мировой судья. При более высокой сумме исковых требований дело уходит в суд общей юрисдикции.При добросовестном отношении, суд, как правило, занимает сторону потребителя – уверяет эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220917/chem-opasen-maslyanyy-obogrevatel--predosterezhenie-eksperta-1124538829.html
https://crimea.ria.ru/20220614/kak-vybirat-produkty-i-stoit-li-doveryat-krymskim-proizvoditelyam-1123527095.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Готовимся к холодам: как делать покупки правильно

Как избежать стихийной покупки и что делать при неудачном выборе товара – совет эксперта

03:27 19.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В преддверии похолоданий многие уже задумываются о покупке пледов, систем обогрева и обновлении гардероба. О том, как избежать некачественных приобретений и что делать, если покупка неудачна, - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в РК Надежда Анельчук.
"Во-первых, необходимо разграничить приобретение товаров в традиционных магазинах или онлайн. Одежда и обувь не относятся к невозвратным группам товаров. Если по каким-то причинам они не подошли, то за покупателем остается право в течении 14 дней обменять товар. Помним, что товар не должен быть в употреблении перед обменом", – говорит Анельчук.
Она уточнила, что люди часто путают понятия возврата и обмена товаров. Если не подошел размер, одежду или обувь можно обменять. При этом, если у продавца не нашлось подходящего размера, то в силу вступает право покупателя вернуть свои деньги при наличии кассового или товарного чека.
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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Среди основных советов – обращать внимание на маркировку товара, особенно при покупке обуви. Детская одежда и обувь проходит более строгую сертификацию.
Минпромторг упростил выбор обуви россиянам – теперь эта группа товаров подлежит обязательной цифровой маркировке по программе "Честный знак". Найти матрикс-код с информацией о товаре можно на обувной коробке, уточнила эксперт.
Что касается нижнего белья, то оно не подлежит возврату. Верхняя одежда может быть возращена при надлежащем качестве. При браке возврату подлежит любой товар.
Одеяла, пледы, покрывала можно вернуть при покупке через интернет, сохранив товарный вид.
Котлы, камины и другие средства обогрева следует выбирать более тщательно, как дорогостоящий товар. Для этого необходимо изучить все технические параметры и понять, сможет ли техника выполнить поставленные задачи. Возврат такого товара - более затратная для нервной системы процедура, хотя и возможная, если не жаль потраченного времени.
В конфликтных ситуациях, если паре продавец-покупатель не удалось разойтись полюбовно, можно идти в суд. Если сумма иска не превышает 50 тысяч рублей, то дело рассмотрит мировой судья. При более высокой сумме исковых требований дело уходит в суд общей юрисдикции.
При добросовестном отношении, суд, как правило, занимает сторону потребителя – уверяет эксперт.
Мужчина рассматривает товар в магазине - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 21:59Радио "Спутник в Крыму"
Как выбирать продукты и стоит ли доверять крымским производителям
 
Радио "Спутник в Крыму"ОбществоСовет эксперта
 
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Заголовок открываемого материала
03:27Готовимся к холодам: как делать покупки правильно
00:01В Крыму резко похолодает
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
20:06Главные события и заявления дня: 18 сентября
19:37Как отличить депрессию от осенней хандры
19:03Схему водопользования в Крыму необходимо менять – эксперты
18:22Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях
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