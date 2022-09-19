https://crimea.ria.ru/20220919/gotovimsya-k-kholodam-kak-delat-pokupki-pravilno-1124531046.html

Готовимся к холодам: как делать покупки правильно

Готовимся к холодам: как делать покупки правильно - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Готовимся к холодам: как делать покупки правильно

В преддверии похолоданий многие уже задумываются о покупке пледов, систем обогрева и обновлении гардероба. О том, как избежать некачественных приобретений и что РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T03:27

2022-09-19T03:27

2022-09-19T03:27

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В преддверии похолоданий многие уже задумываются о покупке пледов, систем обогрева и обновлении гардероба. О том, как избежать некачественных приобретений и что делать, если покупка неудачна, - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в РК Надежда Анельчук."Во-первых, необходимо разграничить приобретение товаров в традиционных магазинах или онлайн. Одежда и обувь не относятся к невозвратным группам товаров. Если по каким-то причинам они не подошли, то за покупателем остается право в течении 14 дней обменять товар. Помним, что товар не должен быть в употреблении перед обменом", – говорит Анельчук.Она уточнила, что люди часто путают понятия возврата и обмена товаров. Если не подошел размер, одежду или обувь можно обменять. При этом, если у продавца не нашлось подходящего размера, то в силу вступает право покупателя вернуть свои деньги при наличии кассового или товарного чека.Среди основных советов – обращать внимание на маркировку товара, особенно при покупке обуви. Детская одежда и обувь проходит более строгую сертификацию.Минпромторг упростил выбор обуви россиянам – теперь эта группа товаров подлежит обязательной цифровой маркировке по программе "Честный знак". Найти матрикс-код с информацией о товаре можно на обувной коробке, уточнила эксперт.Что касается нижнего белья, то оно не подлежит возврату. Верхняя одежда может быть возращена при надлежащем качестве. При браке возврату подлежит любой товар.Одеяла, пледы, покрывала можно вернуть при покупке через интернет, сохранив товарный вид. В конфликтных ситуациях, если паре продавец-покупатель не удалось разойтись полюбовно, можно идти в суд. Если сумма иска не превышает 50 тысяч рублей, то дело рассмотрит мировой судья. При более высокой сумме исковых требований дело уходит в суд общей юрисдикции.При добросовестном отношении, суд, как правило, занимает сторону потребителя – уверяет эксперт.

https://crimea.ria.ru/20220917/chem-opasen-maslyanyy-obogrevatel--predosterezhenie-eksperta-1124538829.html

https://crimea.ria.ru/20220614/kak-vybirat-produkty-i-stoit-li-doveryat-krymskim-proizvoditelyam-1123527095.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта