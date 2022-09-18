https://crimea.ria.ru/20220918/v-sevastopole-posle-mnogoletney-rekonstruktsii-otkrylsya-stadion-gornyak--1124542416.html

В Севастополе после многолетней реконструкции открылся стадион "Горняк"

В Севастополе после многолетней реконструкции открылся стадион "Горняк" - РИА Новости Крым, 18.09.2022

В Севастополе после многолетней реконструкции открылся стадион "Горняк"

Стадион "Горняк" в Балаклаве открылся после почти четырехлетней реконструкции, производившейся в рамках ФЦП. Об этом сообщил посетивший его губернатор... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T16:31

2022-09-18T16:31

2022-09-18T16:31

севастополь

михаил развожаев

реализация фцп в крыму и севастополе

спорт

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Стадион "Горняк" в Балаклаве открылся после почти четырехлетней реконструкции, производившейся в рамках ФЦП. Об этом сообщил посетивший его губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Сегодня открыли стадион "Горняк". Это, без сомнений, долгожданное событие для балаклавцев", – написал Развожаев в своем телеграм-канале.Отделение тенниса, а также велоспорта, легкой атлетики и футбола заработают с 1 октября. Всего на стадионе "Горняк" будут заниматься 300 спортсменов и работать восемь тренеров, уточнили в правительстве. Закрепили объект за спортшколой №3.Завершить реконструкцию недостроенного здания с трибунами, построить футбольное поле и благоустроить территорию в рамках нацпроекта "Демография" помогали всей страной, так как сроки сдачи "Горняка" в эксплуатацию неоднократно переносились.Масштабная реконструкция стадиона в Балаклаве началась в 2018 году. Завершить работы обещали в 2019-м. Сообщалось, что пакет документов на 202 млн 500 тыс. рублей подготовлен, на подготовительные работы из госбюджета выделено 159 миллионов. Подрядчиком выбрали строительную компанию "Техстрой" из Республики Татарстан. Позже его сменил питерский подрядчик, его работа завершилась судами. В июле в прокуратуре Севастополя сообщили, что директор компании "ГласСтрой" обвиняется в хищении части аванса – 12 млн рублей при выполнении госконтракта по реконструкции стадиона "Горняк".За все время на объекте сменилось три исполнителя работ. Работы завершила ООО "Теплостройсервис".В последний раз открыть стадион обещали в июле.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, реализация фцп в крыму и севастополе, спорт