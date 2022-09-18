https://crimea.ria.ru/20220918/kak-zhivet-gosuniversitet-melitopolya-v-novykh-usloviyakh-1124532714.html

Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях

Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях

Более 8,5 тысяч студентов учатся в Мелитопольском государственном университете имени Макаренко, все учащиеся переведены на бюджет. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T18:22

2022-09-18T18:22

2022-09-18T17:40

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более 8,5 тысяч студентов учатся в Мелитопольском государственном университете имени Макаренко, все учащиеся переведены на бюджет. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый проректор вуза.По ее словам, учебный год начался как положено – 1 сентября. Массового праздника не было, торжественные мероприятия для студентов и преподавателей прошли по кафедрам.Проректор отметила, что образовательные программы подготовлены по российским стандартам. Обучение проходит в очном формате. Несмотря на то, что в вузе есть проблемы с интернетом и техническим обеспечением, в целом это не мешает учебному процессу, сказала она. Что касается профессорско-преподавательского состава, постоянно в коллективе работает более 60% педагогов.Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады >>Самые популярные у абитуриентов - гуманитарные науки: менеджмент, госмуниципальное управление, юриспруденция, психология, педагогика. Технические специальности тоже не отстают – в этом году из первокурсников набрали четыре группы."Мы верим, что все будет хорошо. Главная задача – объединить и научить подрастающее поколение тому, как можно, как нужно и как должно. Дети тоже все понимают, они осознанные, это приятно", – подметила проректор.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

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запорожская область, общество