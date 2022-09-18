Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях
Более 8,5 тысяч студентов продолжили обучаться в госуниверситете Мелитополя на бюджете
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более 8,5 тысяч студентов учатся в Мелитопольском государственном университете имени Макаренко, все учащиеся переведены на бюджет. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый проректор вуза.
По ее словам, учебный год начался как положено – 1 сентября. Массового праздника не было, торжественные мероприятия для студентов и преподавателей прошли по кафедрам.
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"В настоящий момент учебный процесс идет в полном объеме, на первом курсе обучаются две тысячи студентов. Есть дети, которые вернулись заканчивать наш вуз, это 2-4 курсы, магистратура. Их не так много, хотелось бы больше, но мы радуемся тем, кто остался заканчивать учебу. Все студенты переведены на бюджет", – рассказала она.
Проректор отметила, что образовательные программы подготовлены по российским стандартам. Обучение проходит в очном формате. Несмотря на то, что в вузе есть проблемы с интернетом и техническим обеспечением, в целом это не мешает учебному процессу, сказала она. Что касается профессорско-преподавательского состава, постоянно в коллективе работает более 60% педагогов.
Самые популярные у абитуриентов - гуманитарные науки: менеджмент, госмуниципальное управление, юриспруденция, психология, педагогика. Технические специальности тоже не отстают – в этом году из первокурсников набрали четыре группы.
"Мы верим, что все будет хорошо. Главная задача – объединить и научить подрастающее поколение тому, как можно, как нужно и как должно. Дети тоже все понимают, они осознанные, это приятно", – подметила проректор.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 4
Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 4
Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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