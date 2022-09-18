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Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220918/kak-zhivet-gosuniversitet-melitopolya-v-novykh-usloviyakh-1124532714.html
Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях
Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях
Более 8,5 тысяч студентов учатся в Мелитопольском государственном университете имени Макаренко, все учащиеся переведены на бюджет. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T18:22
2022-09-18T17:40
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более 8,5 тысяч студентов учатся в Мелитопольском государственном университете имени Макаренко, все учащиеся переведены на бюджет. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый проректор вуза.По ее словам, учебный год начался как положено – 1 сентября. Массового праздника не было, торжественные мероприятия для студентов и преподавателей прошли по кафедрам.Проректор отметила, что образовательные программы подготовлены по российским стандартам. Обучение проходит в очном формате. Несмотря на то, что в вузе есть проблемы с интернетом и техническим обеспечением, в целом это не мешает учебному процессу, сказала она. Что касается профессорско-преподавательского состава, постоянно в коллективе работает более 60% педагогов.Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады &gt;&gt;Самые популярные у абитуриентов - гуманитарные науки: менеджмент, госмуниципальное управление, юриспруденция, психология, педагогика. Технические специальности тоже не отстают – в этом году из первокурсников набрали четыре группы."Мы верим, что все будет хорошо. Главная задача – объединить и научить подрастающее поколение тому, как можно, как нужно и как должно. Дети тоже все понимают, они осознанные, это приятно", – подметила проректор.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html
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запорожская область, общество
Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях

Более 8,5 тысяч студентов продолжили обучаться в госуниверситете Мелитополя на бюджете

18:22 18.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
Мелитопольский государственный университет - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Более 8,5 тысяч студентов учатся в Мелитопольском государственном университете имени Макаренко, все учащиеся переведены на бюджет. Об этом РИА Новости Крым рассказала первый проректор вуза.
По ее словам, учебный год начался как положено – 1 сентября. Массового праздника не было, торжественные мероприятия для студентов и преподавателей прошли по кафедрам.
Здание кинотеатра Украина в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 18:23Новая жизнь на освобожденных территориях
Новая реальность новых территорийКак живут новые территории в условиях прилетов ракет, уехавших соседей и одновременно – российских социальных выплат и формирующихся органов власти. Как существуют разные пласты реальности и люди в них, - в материале РИА Новости Крым.
"В настоящий момент учебный процесс идет в полном объеме, на первом курсе обучаются две тысячи студентов. Есть дети, которые вернулись заканчивать наш вуз, это 2-4 курсы, магистратура. Их не так много, хотелось бы больше, но мы радуемся тем, кто остался заканчивать учебу. Все студенты переведены на бюджет", – рассказала она.
Проректор отметила, что образовательные программы подготовлены по российским стандартам. Обучение проходит в очном формате. Несмотря на то, что в вузе есть проблемы с интернетом и техническим обеспечением, в целом это не мешает учебному процессу, сказала она. Что касается профессорско-преподавательского состава, постоянно в коллективе работает более 60% педагогов.
Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады >>
Самые популярные у абитуриентов - гуманитарные науки: менеджмент, госмуниципальное управление, юриспруденция, психология, педагогика. Технические специальности тоже не отстают – в этом году из первокурсников набрали четыре группы.
"Мы верим, что все будет хорошо. Главная задача – объединить и научить подрастающее поколение тому, как можно, как нужно и как должно. Дети тоже все понимают, они осознанные, это приятно", – подметила проректор.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
Мелитопольский государственный университет
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
Мелитопольский государственный университет
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
Мелитопольский государственный университет
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитопольский государственный университет
Мелитопольский государственный университет
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 4
Мелитопольский государственный университет
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
Мелитополь
31 августа 2023, 22:22
Новая жизнь на освобожденных территорияхСобытия, комментарии, репортажи о том, как живут и меняются территории Украины, освобожденные в ходе спецоперации
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьОбщество
 
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18:22Как живет госуниверситет Мелитополя в новых условиях
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