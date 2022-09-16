Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Власти Великого Новгорода помогают восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру в городе Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной. Благодаря шефской работе уже удалось запустить две школы и детский сад. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.Разрушений много – и работы тоже много. Но благодаря большому количеству специалистов, которые почти круглосуточно занимаются ремонтом, работы на всех объектах ведутся параллельно. Например, в Васильевской общеобразовательной школе N1 строители находились до раннего утра 1 сентября, чтобы дети отпраздновали День знаний в красивой обновленной школе."Первая школа - моя родная школа, я в ней проработала 29 лет. И было страшно смотреть на нее, когда все стекла были выбиты и забиты клеенкой. Фасад был посечен осколками. Сейчас его зашпаклевали и заканчивают делать окна. До 24 февраля здесь училось более 700 детей, на 1 сентября их было около 400. Люди идут на контакт и верят, что российская школа научит их детей всему, что необходимо в дальнейшей жизни", - рассказала начальник отдела образования Васильевки и Васильевского района Анна Серая.Всего в регионе удалось открыть две школы и один детский сад, куда ходят 45 малышей. Еще одно дошкольное образовательное учреждение планируют запустить 1 октября, подытожила она.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Власти Великого Новгорода помогают восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру в городе Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной. Благодаря шефской работе уже удалось запустить две школы и детский сад. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
"Учитывая, что Васильевка – самый ближайший город к линии фронта, разрушений у нас много. Это объекты инфраструктуры и жилой сектор. На территории города три школы и ни одна не осталось целой из-за прилетов со стороны Украины. В рамках шефской помощи от Великого Новгорода у нас проходят восстановительные работы во всех школах, детских садах и больнице. Меняют окна, двери, систему отопления", - рассказала она.
Разрушений много – и работы тоже много. Но благодаря большому количеству специалистов, которые почти круглосуточно занимаются ремонтом, работы на всех объектах ведутся параллельно. Например, в Васильевской общеобразовательной школе N1 строители находились до раннего утра 1 сентября, чтобы дети отпраздновали День знаний в красивой обновленной школе.
"Первая школа - моя родная школа, я в ней проработала 29 лет. И было страшно смотреть на нее, когда все стекла были выбиты и забиты клеенкой. Фасад был посечен осколками. Сейчас его зашпаклевали и заканчивают делать окна. До 24 февраля здесь училось более 700 детей, на 1 сентября их было около 400. Люди идут на контакт и верят, что российская школа научит их детей всему, что необходимо в дальнейшей жизни", - рассказала начальник отдела образования Васильевки и Васильевского района Анна Серая.
Всего в регионе удалось открыть две школы и один детский сад, куда ходят 45 малышей. Еще одно дошкольное образовательное учреждение планируют запустить 1 октября, подытожила она.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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