https://crimea.ria.ru/20220916/shefstvo-nad-vasilevkoy-novgorod-pomogaet-remontirovat-shkoly-i-sady-1124520601.html

Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады

Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады

Власти Великого Новгорода помогают восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру в городе Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T08:10

2022-09-16T08:10

2022-09-16T08:18

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

общество

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Власти Великого Новгорода помогают восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру в городе Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной. Благодаря шефской работе уже удалось запустить две школы и детский сад. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.Разрушений много – и работы тоже много. Но благодаря большому количеству специалистов, которые почти круглосуточно занимаются ремонтом, работы на всех объектах ведутся параллельно. Например, в Васильевской общеобразовательной школе N1 строители находились до раннего утра 1 сентября, чтобы дети отпраздновали День знаний в красивой обновленной школе."Первая школа - моя родная школа, я в ней проработала 29 лет. И было страшно смотреть на нее, когда все стекла были выбиты и забиты клеенкой. Фасад был посечен осколками. Сейчас его зашпаклевали и заканчивают делать окна. До 24 февраля здесь училось более 700 детей, на 1 сентября их было около 400. Люди идут на контакт и верят, что российская школа научит их детей всему, что необходимо в дальнейшей жизни", - рассказала начальник отдела образования Васильевки и Васильевского района Анна Серая.Всего в регионе удалось открыть две школы и один детский сад, куда ходят 45 малышей. Еще одно дошкольное образовательное учреждение планируют запустить 1 октября, подытожила она.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220916/okolo-500-razrushennykh-domov-kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-1124518662.html

https://crimea.ria.ru/20220916/obstrely-rody-i-vrachi-budni-bolnitsy-v-prifrontovoy-vasilevke-1124519130.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), общество