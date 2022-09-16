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Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220916/shefstvo-nad-vasilevkoy-novgorod-pomogaet-remontirovat-shkoly-i-sady-1124520601.html
Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады
Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады
Власти Великого Новгорода помогают восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру в городе Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T08:10
2022-09-16T08:18
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
общество
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Власти Великого Новгорода помогают восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру в городе Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной. Благодаря шефской работе уже удалось запустить две школы и детский сад. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.Разрушений много – и работы тоже много. Но благодаря большому количеству специалистов, которые почти круглосуточно занимаются ремонтом, работы на всех объектах ведутся параллельно. Например, в Васильевской общеобразовательной школе N1 строители находились до раннего утра 1 сентября, чтобы дети отпраздновали День знаний в красивой обновленной школе."Первая школа - моя родная школа, я в ней проработала 29 лет. И было страшно смотреть на нее, когда все стекла были выбиты и забиты клеенкой. Фасад был посечен осколками. Сейчас его зашпаклевали и заканчивают делать окна. До 24 февраля здесь училось более 700 детей, на 1 сентября их было около 400. Люди идут на контакт и верят, что российская школа научит их детей всему, что необходимо в дальнейшей жизни", - рассказала начальник отдела образования Васильевки и Васильевского района Анна Серая.Всего в регионе удалось открыть две школы и один детский сад, куда ходят 45 малышей. Еще одно дошкольное образовательное учреждение планируют запустить 1 октября, подытожила она.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220916/okolo-500-razrushennykh-domov-kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-1124518662.html
https://crimea.ria.ru/20220916/obstrely-rody-i-vrachi-budni-bolnitsy-v-prifrontovoy-vasilevke-1124519130.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), общество
Шефство над Васильевкой: Новгород помогает ремонтировать школы и сады

Власти Великого Новгорода помогают Васильевке восстанавливать школы и сады после атак ВСУ

08:10 16.09.2022 (обновлено: 08:18 16.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПовседневная жизнь в городе Васильевка Запорожской области
Повседневная жизнь в городе Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Власти Великого Новгорода помогают восстанавливать социальные объекты и инфраструктуру в городе Васильевка Запорожской области, который расположен на границе с Украиной. Благодаря шефской работе уже удалось запустить две школы и детский сад. Об этом рассказала глава военно-гражданской администрации Васильевского района Наталья Романиченко.

"Учитывая, что Васильевка – самый ближайший город к линии фронта, разрушений у нас много. Это объекты инфраструктуры и жилой сектор. На территории города три школы и ни одна не осталось целой из-за прилетов со стороны Украины. В рамках шефской помощи от Великого Новгорода у нас проходят восстановительные работы во всех школах, детских садах и больнице. Меняют окна, двери, систему отопления", - рассказала она.

Разрушений много – и работы тоже много. Но благодаря большому количеству специалистов, которые почти круглосуточно занимаются ремонтом, работы на всех объектах ведутся параллельно. Например, в Васильевской общеобразовательной школе N1 строители находились до раннего утра 1 сентября, чтобы дети отпраздновали День знаний в красивой обновленной школе.
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

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Школы и детсады города пострадали при обстрелах

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Идет замена окон, дверей, систем отопления

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Идет замена окон, дверей, систем отопления

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Люди верят, что жизнь наладится

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev

Сейчас в городе открыты две школы и детсад

Повседневная жизнь в городе Васильевка Запорожской области
5 из 5

Сейчас в городе открыты две школы и детсад

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
1 из 5

Школы и детсады города пострадали при обстрелах

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
2 из 5

Идет замена окон, дверей, систем отопления

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
3 из 5

Этой осенью в школу №1 вместо 700 учеников пришли 400

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
4 из 5

Люди верят, что жизнь наладится

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
5 из 5

Сейчас в городе открыты две школы и детсад

© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
"Первая школа - моя родная школа, я в ней проработала 29 лет. И было страшно смотреть на нее, когда все стекла были выбиты и забиты клеенкой. Фасад был посечен осколками. Сейчас его зашпаклевали и заканчивают делать окна. До 24 февраля здесь училось более 700 детей, на 1 сентября их было около 400. Люди идут на контакт и верят, что российская школа научит их детей всему, что необходимо в дальнейшей жизни", - рассказала начальник отдела образования Васильевки и Васильевского района Анна Серая.
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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