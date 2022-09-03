https://crimea.ria.ru/20220903/my-zhdali-etogo-dolgo-khersonskie-shkoly-perekhodyat-na-rossiyskie-uchebniki-1124390597.html

"Мы ждали этого долго": Херсонские школы переходят на российские учебники

"Мы ждали этого долго": Херсонские школы переходят на российские учебники - РИА Новости Крым, 03.09.2022

"Мы ждали этого долго": Херсонские школы переходят на российские учебники

В школы Херсонской области поставляют российские учебники, первую партию книг по школьной программе РФ уже получила Старозбурьевская общеобразовательная школа,... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T15:44

2022-09-03T15:44

2022-09-03T16:37

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В школы Херсонской области поставляют российские учебники, первую партию книг по школьной программе РФ уже получила Старозбурьевская общеобразовательная школа, передает корреспондент РИА Новости Крым.Школьники Херсонской области в последние годы ощущали сильное давление украинской пропаганды, рассказала одна из учениц. Им навязывали мнение в героизме националистических участников АТО и якобы опасности, идущей от российских солдат.Однако теперь и дети, и учителя уверенно смотрят в будущее и готовятся изучать настоящую историю своей родины, добавил директор Старозбурьевской школы. Тем более, что ученики по истории России уже прибыли и взяты в работу."Мы очень долго ждали того момента, когда сможем свободно выражать свое мнение, свободно посещать могилы наших ветеранов войны, возлагать цветы к памятникам и георгиевскую ленточку носить на лацкане своего пиджака", - заключил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220902/ukraina-priznalas-v-obstrelakh-energodara-i-khersona-1124387811.html

https://crimea.ria.ru/20220901/novye-knigi-i-novye-klassy-kak-budut-uchitsya-shkolniki-khersona-1124366931.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество