https://crimea.ria.ru/20220903/my-zhdali-etogo-dolgo-khersonskie-shkoly-perekhodyat-na-rossiyskie-uchebniki-1124390597.html
"Мы ждали этого долго": Херсонские школы переходят на российские учебники
"Мы ждали этого долго": Херсонские школы переходят на российские учебники - РИА Новости Крым, 03.09.2022
"Мы ждали этого долго": Херсонские школы переходят на российские учебники
В школы Херсонской области поставляют российские учебники, первую партию книг по школьной программе РФ уже получила Старозбурьевская общеобразовательная школа,... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T15:44
2022-09-03T15:44
2022-09-03T16:37
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В школы Херсонской области поставляют российские учебники, первую партию книг по школьной программе РФ уже получила Старозбурьевская общеобразовательная школа, передает корреспондент РИА Новости Крым.Школьники Херсонской области в последние годы ощущали сильное давление украинской пропаганды, рассказала одна из учениц. Им навязывали мнение в героизме националистических участников АТО и якобы опасности, идущей от российских солдат.Однако теперь и дети, и учителя уверенно смотрят в будущее и готовятся изучать настоящую историю своей родины, добавил директор Старозбурьевской школы. Тем более, что ученики по истории России уже прибыли и взяты в работу."Мы очень долго ждали того момента, когда сможем свободно выражать свое мнение, свободно посещать могилы наших ветеранов войны, возлагать цветы к памятникам и георгиевскую ленточку носить на лацкане своего пиджака", - заключил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220902/ukraina-priznalas-v-obstrelakh-energodara-i-khersona-1124387811.html
https://crimea.ria.ru/20220901/novye-knigi-i-novye-klassy-kak-budut-uchitsya-shkolniki-khersona-1124366931.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, общество
"Мы ждали этого долго": Херсонские школы переходят на российские учебники
Херсонские школы получают российские учебники и переходят на программу РФ
15:44 03.09.2022 (обновлено: 16:37 03.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В школы Херсонской области поставляют российские учебники, первую партию книг по школьной программе РФ уже получила Старозбурьевская общеобразовательная школа, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Получили учебники, но пока только первую партию. Сейчас мы их должны подготовить, распределить по классам, поставить штамп школы, обеспечить учителей и детей. Уроки будут первую неделю адаптивные, я думаю, что все проблемы мы быстро решим", - рассказал директор школы.
Школьники Херсонской области в последние годы ощущали сильное давление украинской пропаганды, рассказала одна из учениц. Им навязывали мнение в героизме националистических участников АТО и якобы опасности, идущей от российских солдат.
"В последние годы на школьников оказывали большое давление пропагандой, воинов АТО делали большими героями, заставляли детей собирать им посылки, рисовать поздравительные открытки. Школьников запугивали, создавая образ плохого российского солдата, вели пропаганду", - рассказала школьница.
Однако теперь и дети, и учителя уверенно смотрят в будущее и готовятся изучать настоящую историю своей родины, добавил директор Старозбурьевской школы. Тем более, что ученики по истории России уже прибыли и взяты в работу.
"Мы очень долго ждали того момента, когда сможем свободно выражать свое мнение, свободно посещать могилы наших ветеранов войны, возлагать цветы к памятникам и георгиевскую ленточку носить на лацкане своего пиджака", - заключил он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.