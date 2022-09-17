https://crimea.ria.ru/20220917/immunolog-nazvala-dva-glavnykh-vitamina-dlya-immuniteta-1124525000.html

Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета

Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета

Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала, дефицит каких витаминов в организме пагубно отражается РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T19:59

2022-09-17T19:59

2022-09-17T16:45

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала, дефицит каких витаминов в организме пагубно отражается на иммунитете.По словам специалиста, важную роль в строении иммунитета играет запас витаминов группы В. Он отвечает не только за красоты и здоровье кожи, волос и ногтей, но и за правильное функционирование нервной системы и желудочно-кишечного тракта.Для этого, по словам иммунолога, необходима клетчатка, которая является питательно средой для вырабатывающей витамин В сахаролитической микрофлоры."Все овощи и фрукты содержат клетчатку, а клетчатка – это пищевой субстрат, питательная среда для микрофлоры. У того, кто есть достаточное количество пищевых волокон, микрофлора развивается нормально, биоценоз сохраняется и в процессе своей жизнедеятельности 2/3 (витамина В – прим.) вырабатывает", – сказала она в эфире радио "Спутник в Крыму".Вместе с тем, полезными считаются кисломолочные продукты – йогурты, мацони, простокваша."Можно самим купить закваску, продаются с хорошими культурами в аптечных сетях, и самим делать эти кисломолочные продукты", – рекомендовала специалист.Другим важным элементом иммунитета считается железо, в случае его дефицита в составе гемоглобина развивается анемия. Восполнить запасы можно с помощью включения в рацион красного мяса, яблок, именно эти продукты содержат усваиваемый организмом ион железа.Начать обследование можно с посещения терапевта, который проведет первичное обследование, назначит анализы и определит причину дефицита микроэлементов.Ранее гастроэнтеролог рассказала, как зеленый чай и вода могут улучшить микрофлору кишечника.

https://crimea.ria.ru/20220810/nekhvatka-etogo-vitamina-vredit-dnk-i-mozhet-sprovotsirovat-rak-1124119152.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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