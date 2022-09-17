Рейтинг@Mail.ru
Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220917/immunolog-nazvala-dva-glavnykh-vitamina-dlya-immuniteta-1124525000.html
Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета
Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета
Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала, дефицит каких витаминов в организме пагубно отражается РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T19:59
2022-09-17T16:45
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_ec09232997d661ed911e345942742c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала, дефицит каких витаминов в организме пагубно отражается на иммунитете.По словам специалиста, важную роль в строении иммунитета играет запас витаминов группы В. Он отвечает не только за красоты и здоровье кожи, волос и ногтей, но и за правильное функционирование нервной системы и желудочно-кишечного тракта.Для этого, по словам иммунолога, необходима клетчатка, которая является питательно средой для вырабатывающей витамин В сахаролитической микрофлоры."Все овощи и фрукты содержат клетчатку, а клетчатка – это пищевой субстрат, питательная среда для микрофлоры. У того, кто есть достаточное количество пищевых волокон, микрофлора развивается нормально, биоценоз сохраняется и в процессе своей жизнедеятельности 2/3 (витамина В – прим.) вырабатывает", – сказала она в эфире радио "Спутник в Крыму".Вместе с тем, полезными считаются кисломолочные продукты – йогурты, мацони, простокваша."Можно самим купить закваску, продаются с хорошими культурами в аптечных сетях, и самим делать эти кисломолочные продукты", – рекомендовала специалист.Другим важным элементом иммунитета считается железо, в случае его дефицита в составе гемоглобина развивается анемия. Восполнить запасы можно с помощью включения в рацион красного мяса, яблок, именно эти продукты содержат усваиваемый организмом ион железа.Начать обследование можно с посещения терапевта, который проведет первичное обследование, назначит анализы и определит причину дефицита микроэлементов.Ранее гастроэнтеролог рассказала, как зеленый чай и вода могут улучшить микрофлору кишечника.
https://crimea.ria.ru/20220810/nekhvatka-etogo-vitamina-vredit-dnk-i-mozhet-sprovotsirovat-rak-1124119152.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c6d4ae069b72c11a1e6eb63fafc5cd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, здоровье
Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета

Иммунолог Знаменская: важную роль в строении иммунитета играют витамины группы B и железо

19:59 17.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская рассказала, дефицит каких витаминов в организме пагубно отражается на иммунитете.
По словам специалиста, важную роль в строении иммунитета играет запас витаминов группы В. Он отвечает не только за красоты и здоровье кожи, волос и ногтей, но и за правильное функционирование нервной системы и желудочно-кишечного тракта.
"Надо помнить, что у здоровых людей 2/3 суточной потребности витамина В покрываются за счет нормальной деятельности микрофлоры кишечника, это доказано, а 1/3 за счет пищевых нутриентов. Поэтому следите за работой своего кишечника и его микрофлорой", – отметила Знакменская.
Для этого, по словам иммунолога, необходима клетчатка, которая является питательно средой для вырабатывающей витамин В сахаролитической микрофлоры.
"Все овощи и фрукты содержат клетчатку, а клетчатка – это пищевой субстрат, питательная среда для микрофлоры. У того, кто есть достаточное количество пищевых волокон, микрофлора развивается нормально, биоценоз сохраняется и в процессе своей жизнедеятельности 2/3 (витамина В – прим.) вырабатывает", – сказала она в эфире радио "Спутник в Крыму".
Вместе с тем, полезными считаются кисломолочные продукты – йогурты, мацони, простокваша.
"Можно самим купить закваску, продаются с хорошими культурами в аптечных сетях, и самим делать эти кисломолочные продукты", – рекомендовала специалист.
Другим важным элементом иммунитета считается железо, в случае его дефицита в составе гемоглобина развивается анемия. Восполнить запасы можно с помощью включения в рацион красного мяса, яблок, именно эти продукты содержат усваиваемый организмом ион железа.
"В организме есть запасы тканевого железа и входящего в состав гемоглобина. Развитие анемии говорит о кислородном голодании, потому что гемоглобин доносит кислород до каждой клетки. В условиях гипоксии, кислородного голодания, развиваются все симптомы – головокружение, слабость. Проверить его уровень можно с помощью общего анализа крови, он сразу покажет есть анемия или нет", – заключила Знаменская.
Начать обследование можно с посещения терапевта, который проведет первичное обследование, назначит анализы и определит причину дефицита микроэлементов.
Ученый с моделью ДНК в пробирке
10 августа, 21:59
Нехватка этого витамина вредит ДНК и может спровоцировать рак
Ранее гастроэнтеролог рассказала, как зеленый чай и вода могут улучшить микрофлору кишечника.
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:01Главные события и заявления дня: 17 сентября
19:59Иммунолог назвала два главных витамина для иммунитета
19:21Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
18:41Боролся с ворами и прославлял Ялту: 10 эпизодов из жизни врача Боткина
18:07Философ Дугин: во всей истории СВО мы подошли к точке невозврата
17:24Эрдоган заявил о цели Турции стать членом ШОС
16:40Две машины сожгли ночью в Феодосии, возбуждено уголовное дело
16:01Житель Алушты стрелял в полицейских из травматического пистолета
15:45ВСУ продолжает обстрелы вблизи ЗАЭС — Минобороны
14:44Минобороны предотвратило наступление в Херсонской области
14:01Счет идет на сотни: потери ВСУ за сутки - сводка Минобороны РФ
13:42Трагедия в Индонезии: при сходе оползня на золотой прииск погибли люди
13:35Уничтожены еще четыре украинских склада боеприпасов
12:46Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Масленников
12:19Снаряд попал в административное здание в центре Донецка
12:01Всеобщая мобилизация и новые угрозы Крыму: топ новостей недели
11:52ВСУ обстреливают Белгородскую область, есть пострадавшие
10:37COVID-19 в Крыму и Севастополе: актуальная сводка
10:24Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов
09:27Вооружить чиновников для самозащиты предложили в Запорожской области
Лента новостейМолния