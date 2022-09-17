https://crimea.ria.ru/20220917/Kakoy-segodnya-prazdnik-17-sentyabrya_-1118736401.html

Какой сегодня праздник: 17 сентября

Какой сегодня праздник: 17 сентября - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Какой сегодня праздник: 17 сентября

В этот день во всем мире отмечают День донора костного мозга, в Республике Беларусь – День народного единства, в США – День Конституции. В историю 17 сентября... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-17T00:00

2022-09-17T00:00

2022-09-16T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День донора костного мозга, в Республике Беларусь – День народного единства, в США – День Конституции. В историю 17 сентября вошел как день открытия седьмого спутника Сатурна, первого в мире показа кино со звуком и создания советского ядерного полигона на Новой Земле. А еще в этот день родились русский ученый-самоучка Константин Циолковский, знаменитый доктор Боткин и российский оскароносный актер Владимир Меньшов.Что празднуют в миреКаждую третью субботу сентября, начиная с 2015 года, отмечается Всемирный день донора костного мозга. Цель праздника – поблагодарить доноров во всем мире, привлечь внимание к проблемам донорства, повысить осведомленность общества. К сожалению, для многих людей, нуждающихся в трансплантации костного мозга, подходящего донора невозможно найти даже в международной базе, состоящей из 28 млн потенциальных доноров. Это связано с генетическим разнообразием и индивидуальными особенностями пациентов. Поэтому увеличение базы жизненно необходимо.17 сентября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Польши в соответствии с договоренностями по Секретному протоколу к Договору о ненападении между СССР и Германией. Протокол этот фактически разграничивал зоны влияния между двумя странами, его подписавшими. Для Советского Союза результатом похода стало присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Для Белорусской ССР, фактически – воссоединение после раздела территории по условиям Рижского договора 1921 года, когда западные земли Белоруссии отошли к Польше. В честь этого события в 2021 году президент Белоруссии Александр Лукашенко учредил новый праздник – День народного единства, который теперь отмечают 17 сентября.В США 17 сентября отмечается День Конституции. Именно в этот день в 1787 году Конституционный конвент в Филадельфии принял документ, который считается первой в мире конституцией. Семь статей, которые ратифицировали все тринадцать существовавших тогда штатов. Первые три статьи были посвящены описанию законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, четвертая утверждала равенство всех штатов, пятая объясняла механизм поправок, шестая утверждала приоритет федеральных документов над документами штатов, а седьмая касалась ратификации Конституции.Весь православный мир 17 сентября отмечает праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". Сюжет этой иконы восходит к описанному в Ветхом Завете несгораемому кусту, который увидел пророк Моисей во время выпаса овец. Из огня несгорающего кустарника пророку явился ангел Божий и повелел вывести христиан из Египта. Сегодня эта икона считается покровительницей пожарных, а также оберегом от пожаров и молний.Знаменательные событияВ 1630 году на полуострове Шомут в Америке британские колонисты основали свое поселение и назвали его в честь города Бостон в британском графстве Линкольншир. Сегодня Бостон является крупнейшим городом и столицей штата Массачусетс, а также одним из старейших городов США. Он также известен как "образовательный центр" Америки: в городе располагается более ста учебных заведений, включая знаменитый Гарвардский и Бостонский университеты, Школа права Новой Англии, а также Бостонская консерватория и Музыкальный колледж Беркли.В 1789 году английский астроном Уильям Гершель, наблюдая за Сатурном, обнаружил седьмой его спутник. Спустя 58 лет сын первооткрывателя Джон Гершель назвал спутник в честь древнегреческого гиганта Мимаса.В 1922 году в Берлине во дворце кино "Альгамбра" состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку. Зрителям продемонстрировали экранизацию пьесы "Поджигатель" голландского писателя Германа Гейерманса. В этот же день в Москве начало вещать "Радио Москва", которое воспроизвело первый радиоконцерт.В 1932 году президиум ЦИК СССР издал постановление о создании Литературного института им. А.М. Горького, инициатором которого стал сам писатель.В 1954 году на архипелаге Новая Земля был открыт советский ядерный полигон с центром в Белушьей Губе. С 1955 по 1990 годы на полигоне было произведено 132 ядерных взрыва, 87 из них в воздухе, три – под водой и 42 – под землей. В 1961 году именно на этом полигоне взорвали мощнейший в истории водородный заряд – 58-мегатонную "Царь-бомбу".В 1973 году в Советском Союзе вышел в широкий прокат фильм Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".В 1991 году финский студент Линус Торвальдс опубликовал исходный код операционной системы Linux.Кто родилсяВ 1832 году родился Сергей Боткин, знаменитый русский врач-терапевт, патолог и физиолог, создатель учения об организме как о едином целом. Был также создателем эпидемиологического сообщества, которое боролось с распространением эпидзаболеваний. Впервые описал вирусный гепатит А, который впоследствии стали называть болезнью Боткина. Кроме того, занимался изучением курортного лечения, исследовав роль Южного берега Крыма в этой области. Среди пациентов Боткина были химик Дмитрий Менделеев, писатель Федор Достоевский, художники Иван Крамской и Илья Репин, поэт Николай Некрасов и писатель Михаил Салтыков-Щедрин.В 1854 году родился американский автоинженер и механик Дэвид Бьюик. Свой первый автомобиль построил в 1901 году, впоследствии основал компанию Buick Motor Car Company.В 1857 году родился знаменитый русский ученый Константин Циолковский, сторонник и пропагандист идеи освоения космического пространства. Разрабатывал теоретические вопросы космонавтики, аэронавтики и ракетодинамики. Спроектировал управляемый аэростат – дирижабль, аэроплан, аэродинамические весы, создал первую в России аэродинамическую лабораторию. Кроме этого, является автором ряда философских и научно-фантастических произведений.В 1935 году родился американский писатель Кен Кизи, одна из основных фигур поколения хиппи. Мировую славу ему принес роман "Пролетая над гнездом кукушки".В 1939 году родился советский и российский актер Владимир Меньшов. Являлся лауреатом нескольких государственных премий, а также обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". На его счету более 110 кинокартин, в том числе признанные шедевры советской классики – "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Если враг не сдается…".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости, общество, в мире, политика, экономика, праздники и памятные даты