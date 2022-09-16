https://crimea.ria.ru/20220916/volodin-prizval-zavesti-delo-na-dudu-za-oskorblenie-pamyati-o-vov-1124521775.html

Володин призвал завести дело на Дуду за оскорбление памяти о ВОВ

Володин призвал завести дело на Дуду за оскорбление памяти о ВОВ - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Володин призвал завести дело на Дуду за оскорбление памяти о ВОВ

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин призвал привлечь президента Польши Анджея Дуду к уголовной ответственности за оскорбление памяти о советских воинах... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T09:49

2022-09-16T09:49

2022-09-16T09:49

польша

российская федерация (россия, рф)

вячеслав володин

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин призвал привлечь президента Польши Анджея Дуду к уголовной ответственности за оскорбление памяти о советских воинах. Соответствующий призыв появился в Telegram-канале председателя Госдумы в ответ на требование Дуды к России возместить "ущерб" за Вторую мировую войну.По его мнению, заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память советских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа."В российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания. Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", - считает спикер ГД РФ.Ранее Володин констатировал конец эпохи паразитизма - страны G7 больше не могут жить за счет других государств, основываясь на принципах колониальной политики, заявил он.

https://crimea.ria.ru/20220509/reinkarnatsiya-fashizma-v-rossii-otvetili-na-intsident-s-poslom-rf-v-polshe-1123179751.html

польша

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польша, российская федерация (россия, рф), вячеслав володин, политика