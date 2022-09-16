Володин призвал завести дело на Дуду за оскорбление памяти о ВОВ
Спикер ГД РФ Володин призвал привлечь президента Польши к уголовной ответственности
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин призвал привлечь президента Польши Анджея Дуду к уголовной ответственности за оскорбление памяти о советских воинах. Соответствующий призыв появился в Telegram-канале председателя Госдумы в ответ на требование Дуды к России возместить "ущерб" за Вторую мировую войну.
"Освобождение мира от нацизма далось советскому народу дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Польша сегодня существует как государство только благодаря нашей стране. Поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах. В январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах. Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше. Это наша история. Ее нельзя перечеркнуть", - напомнил Володин.
По его мнению, заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память советских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа.
"В российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания. Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", - считает спикер ГД РФ.
Ранее Володин констатировал конец эпохи паразитизма - страны G7 больше не могут жить за счет других государств, основываясь на принципах колониальной политики, заявил он.