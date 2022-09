https://crimea.ria.ru/20220916/vino-v-paketakh--roskachestvo-otsenilo-perspektivu-1124522239.html

Вино в пакетах – Роскачество оценило перспективу

виноделие в крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. В Роскачестве назвали герметично запаянный пакет в картонном коробе (Bag in box) перспективной тарой для российского вина. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости."Среди имеющихся сейчас на рынке типов мягкой тары эксперты считают наиболее перспективной упаковку Bag in box. Российские виноделы развивают ее производство и предлагают удобный формат не только магазинам, но и ресторанам... По данным экспертов, основными типами мягкой упаковки на рынке являются литровые пакеты тетрапак (и их аналоги) – 40,7% в объеме производства тихого вина, а также двух и трехлитровые упаковки Bag in box", - говорится в сообщении.По состоянию на конец прошлого года вина в бутылках занимали в объемах производства тихого вина в России около 57%. Остальное же количество – это мягкая упаковка и жестяная банка, однако пока доля последней на рынке составляет даже менее одного процента. А вот доля "пакетированной" упаковки, напротив, имеет тенденцию к росту, считают эксперты.По данным Роскачества, одним из преимуществ Bag in box является ее герметичность – вино наливают через специальный кран, который не пропускает внутрь воздух. Кроме того, такую упаковку можно долгое время хранить в холодильнике, при этом качество вина от этого не пострадает. Еще одной характеристикой со знаком "плюс" является то, что этот тип тары не требует дорогостоящих и сложных в обслуживании линий производства. Так что для российских виноделов это перспективно, считают в ведомстве."Упаковка для вина – это вторично. В любой упаковке может быть и качественное вино, и низкопробный продукт. Мне известны случаи, когда рестораны используют упаковку Bag in box, в том числе большого объема 10 литров и более. В обычной продаже упаковку 3 литра можно назвать сезонным продуктом для больших компаний, выездов на природу", - подчеркнул руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.Ранее в Роскачестве заявили, что показатель валового сбора винограда в Крыму в минувшем году побил рекорды за семь лет, а по итогам нынешнего он вырастет еще на тысячи тонн и станет рекордным за всю историю российского полуострова.

