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Танцы в бархатный сезон: в Массандре пройдет I Крымский оперный бал
Танцы в бархатный сезон: в Массандре пройдет I Крымский оперный бал - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Танцы в бархатный сезон: в Массандре пройдет I Крымский оперный бал
I Крымский оперный бал состоится 18 сентября на территории винзавода в Массандре. Об этом сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T17:22
2022-09-16T17:22
2022-09-16T16:46
культура
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. I Крымский оперный бал состоится 18 сентября на территории винзавода в Массандре. Об этом сообщили организаторы мероприятия.Площадкой для танцевального вечера, организованного командой Севастопольского бала, станет территория старейшего винзавода Крыма, построенного князем Львом Голицыным в XIX веке. На площади перед замком прозвучат оперы и оперетты Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Чайковского, Моцарта и других композиторов. По замыслу организаторов, оперные партии и балетные композиции будут исполнять профессиональные солисты и танцовщики, а бальные сцены – танцующие пары. Так что жители и гости полуострова могут стать как зрителями, так и непосредственными участниками бала.
https://crimea.ria.ru/20220804/mikhaylovskiy-teatr-otkryl-festival-opery-i-baleta-v-khersonese-1124058224.html
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РИА Новости Крым
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культура, ялта
Танцы в бархатный сезон: в Массандре пройдет I Крымский оперный бал
I Крымский оперный бал пройдет 18 сентября на территории винзавода в Массандре
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. I Крымский оперный бал состоится 18 сентября на территории винзавода в Массандре. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Площадкой для танцевального вечера, организованного командой Севастопольского бала, станет территория старейшего винзавода Крыма, построенного князем Львом Голицыным в XIX веке. На площади перед замком прозвучат оперы и оперетты Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Чайковского, Моцарта и других композиторов.
Танцевальную часть программы представят партии из балетов "Спящая красавица", "Корсар", "Эсмеральда", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Шахерезада" и "Конек-Горбунок". Их исполнят артисты из Крыма, Москвы и Краснодара.
По замыслу организаторов, оперные партии и балетные композиции будут исполнять профессиональные солисты и танцовщики, а бальные сцены – танцующие пары. Так что жители и гости полуострова могут стать как зрителями, так и непосредственными участниками бала.