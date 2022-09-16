https://crimea.ria.ru/20220916/tantsy-v-barkhatnyy-sezon-v-massandre-proydet-i-krymskiy-opernyy-bal-1124502748.html

Танцы в бархатный сезон: в Массандре пройдет I Крымский оперный бал

Танцы в бархатный сезон: в Массандре пройдет I Крымский оперный бал - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Танцы в бархатный сезон: в Массандре пройдет I Крымский оперный бал

I Крымский оперный бал состоится 18 сентября на территории винзавода в Массандре. Об этом сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T17:22

2022-09-16T17:22

2022-09-16T16:46

культура

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. I Крымский оперный бал состоится 18 сентября на территории винзавода в Массандре. Об этом сообщили организаторы мероприятия.Площадкой для танцевального вечера, организованного командой Севастопольского бала, станет территория старейшего винзавода Крыма, построенного князем Львом Голицыным в XIX веке. На площади перед замком прозвучат оперы и оперетты Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Чайковского, Моцарта и других композиторов. По замыслу организаторов, оперные партии и балетные композиции будут исполнять профессиональные солисты и танцовщики, а бальные сцены – танцующие пары. Так что жители и гости полуострова могут стать как зрителями, так и непосредственными участниками бала.

https://crimea.ria.ru/20220804/mikhaylovskiy-teatr-otkryl-festival-opery-i-baleta-v-khersonese-1124058224.html

ялта

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2022

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культура, ялта