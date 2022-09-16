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Сентябрь – тот же понедельник для начала новой жизни - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Сентябрь – тот же понедельник для начала новой жизни
Сентябрь – тот же понедельник для начала новой жизни - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Сентябрь – тот же понедельник для начала новой жизни
Психологи уверены, новую жизнь лучше начинать не с Нового года, а с сентября. Начало осени – наиболее психологически комфортное время, чтобы впустить изменения... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T07:56
2022-09-16T07:56
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Психологи уверены, новую жизнь лучше начинать не с Нового года, а с сентября. Начало осени – наиболее психологически комфортное время, чтобы впустить изменения в свою жизнь. Об этом пишет издание Metro со ссылкой на клинического гипнотерапевта и психотерапевта Жаклин Карсон."На самом деле январь – худший месяц для размышлений о переменах. Я советую своим пациентам отказаться от новогодних решений и планировать перезагрузку в сентябре", – отмечает Жаклин.По мнению эксперта, еще с детства сентябрь ассоциируется у нас с началом нового трудового года. Детским установкам способствует и то, что в осень мы идет отдохнувшими после летних отпусков. При этом световой день еще достаточно долгий, чтобы мы проявили себя максимально эффективно в начинаниях.Если новые планы совпадут с началом осени, то к новогодним каникулам уже можно будет подводить промежуточные итоги и взять передышку в зимние праздники.Также специалисты не советуют устраивать революцию сразу во всех сферах жизни. Необходимо спокойно и без суеты провести ревизию в каждой из жизненны областей, направив большие усилия на самую просевшую из них. Идти к достижению целей нужно пошагово, закрепляя достигнутый результат.В психологических установках эксперты советуют сконцентрироваться на "позитиве", а не на "избегании". Этот прием позволит принимать обозримые перемены без уныния и резких перепадов настроения от "я хочу" до "все бросить".
https://crimea.ria.ru/20220912/rossiyane-nazvali-glavnye-priznaki-samorealizatsii-v-zhizni-1124469431.html
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общество, совет эксперта
Сентябрь – тот же понедельник для начала новой жизни

С началом осени можно и нужно начинать новую жизнь – психологи

07:56 16.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурист в Крыму
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Психологи уверены, новую жизнь лучше начинать не с Нового года, а с сентября. Начало осени – наиболее психологически комфортное время, чтобы впустить изменения в свою жизнь. Об этом пишет издание Metro со ссылкой на клинического гипнотерапевта и психотерапевта Жаклин Карсон.
"На самом деле январь – худший месяц для размышлений о переменах. Я советую своим пациентам отказаться от новогодних решений и планировать перезагрузку в сентябре", – отмечает Жаклин.
Дорога - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 07:43
Россияне назвали главные признаки самореализации в жизни
По мнению эксперта, еще с детства сентябрь ассоциируется у нас с началом нового трудового года. Детским установкам способствует и то, что в осень мы идет отдохнувшими после летних отпусков. При этом световой день еще достаточно долгий, чтобы мы проявили себя максимально эффективно в начинаниях.
Если новые планы совпадут с началом осени, то к новогодним каникулам уже можно будет подводить промежуточные итоги и взять передышку в зимние праздники.
Мусоросортировочный завод - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 19:19Радио "Спутник в Крыму"
Как достигать целей и научить этому ребенка - психиатр
Также специалисты не советуют устраивать революцию сразу во всех сферах жизни. Необходимо спокойно и без суеты провести ревизию в каждой из жизненны областей, направив большие усилия на самую просевшую из них. Идти к достижению целей нужно пошагово, закрепляя достигнутый результат.
В психологических установках эксперты советуют сконцентрироваться на "позитиве", а не на "избегании". Этот прием позволит принимать обозримые перемены без уныния и резких перепадов настроения от "я хочу" до "все бросить".
 
ОбществоСовет эксперта
 
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