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Пожар в Белогорском районе – что случилось
Пожар в Белогорском районе – что случилось - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Пожар в Белогорском районе – что случилось
Возгорание почти гектара сухой растительности ликвидируют спасатели в Белогорском районе, угрозы распространения огня нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T15:40
2022-09-16T15:40
2022-09-16T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Возгорание почти гектара сухой растительности ликвидируют спасатели в Белогорском районе, угрозы распространения огня нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."В настоящее время ликвидируем возгорание сухой растительности на площади 0,9 гектаров. Общая группировка сил и средств МЧС составляет 59 человек и 17 единиц техники. На данный момент пожар не локализован. Угрозы распространения нет, потому что местной администрацией проведена работа по созданию минерализованных полос", - рассказали в МЧС.Неподалеку от места пожара находится парк львов "Тайган". По словам работников парка, животные, особенно слоны, чувствуют дым и беспокоятся. Из-за этого работники парка увели слонов подальше.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, мчс крыма, происшествия
Пожар в Белогорском районе – что случилось
Крупный пожар тушат около парка львов "Тайган" в Белогорском районе
15:40 16.09.2022 (обновлено: 15:41 16.09.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым
. Возгорание почти гектара сухой растительности ликвидируют спасатели в Белогорском районе, угрозы распространения огня нет. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"В настоящее время ликвидируем возгорание сухой растительности на площади 0,9 гектаров. Общая группировка сил и средств МЧС составляет 59 человек и 17 единиц техники. На данный момент пожар не локализован. Угрозы распространения нет, потому что местной администрацией проведена работа по созданию минерализованных полос", - рассказали в МЧС.
Неподалеку от места пожара находится парк львов "Тайган". По словам работников парка, животные, особенно слоны, чувствуют дым и беспокоятся. Из-за этого работники парка увели слонов подальше.