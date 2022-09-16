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Пожар в Белогорском районе – что случилось

Пожар в Белогорском районе – что случилось - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Пожар в Белогорском районе – что случилось

Возгорание почти гектара сухой растительности ликвидируют спасатели в Белогорском районе, угрозы распространения огня нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T15:40

2022-09-16T15:40

2022-09-16T15:41

крым

мчс крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Возгорание почти гектара сухой растительности ликвидируют спасатели в Белогорском районе, угрозы распространения огня нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."В настоящее время ликвидируем возгорание сухой растительности на площади 0,9 гектаров. Общая группировка сил и средств МЧС составляет 59 человек и 17 единиц техники. На данный момент пожар не локализован. Угрозы распространения нет, потому что местной администрацией проведена работа по созданию минерализованных полос", - рассказали в МЧС.Неподалеку от места пожара находится парк львов "Тайган". По словам работников парка, животные, особенно слоны, чувствуют дым и беспокоятся. Из-за этого работники парка увели слонов подальше.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, происшествия