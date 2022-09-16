Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Белогорском районе – что случилось - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220916/pozhar-v-belogorskom-rayone--chto-sluchilos-1124529749.html
Пожар в Белогорском районе – что случилось
Пожар в Белогорском районе – что случилось - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Пожар в Белогорском районе – что случилось
Возгорание почти гектара сухой растительности ликвидируют спасатели в Белогорском районе, угрозы распространения огня нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T15:40
2022-09-16T15:41
крым
мчс крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110146/72/1101467266_0:234:3077:1965_1920x0_80_0_0_a072cb92759be39760d131d7c9aa8ad0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Возгорание почти гектара сухой растительности ликвидируют спасатели в Белогорском районе, угрозы распространения огня нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."В настоящее время ликвидируем возгорание сухой растительности на площади 0,9 гектаров. Общая группировка сил и средств МЧС составляет 59 человек и 17 единиц техники. На данный момент пожар не локализован. Угрозы распространения нет, потому что местной администрацией проведена работа по созданию минерализованных полос", - рассказали в МЧС.Неподалеку от места пожара находится парк львов "Тайган". По словам работников парка, животные, особенно слоны, чувствуют дым и беспокоятся. Из-за этого работники парка увели слонов подальше.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110146/72/1101467266_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_8bdb212d2b231edf3bff7e7ad9837ccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мчс крыма, происшествия
Пожар в Белогорском районе – что случилось

Крупный пожар тушат около парка львов "Тайган" в Белогорском районе

15:40 16.09.2022 (обновлено: 15:41 16.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорение сухой травы
Горение сухой травы - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Возгорание почти гектара сухой растительности ликвидируют спасатели в Белогорском районе, угрозы распространения огня нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"В настоящее время ликвидируем возгорание сухой растительности на площади 0,9 гектаров. Общая группировка сил и средств МЧС составляет 59 человек и 17 единиц техники. На данный момент пожар не локализован. Угрозы распространения нет, потому что местной администрацией проведена работа по созданию минерализованных полос", - рассказали в МЧС.
Неподалеку от места пожара находится парк львов "Тайган". По словам работников парка, животные, особенно слоны, чувствуют дым и беспокоятся. Из-за этого работники парка увели слонов подальше.
 
КрымМЧС КрымаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Убил мать на дне рождении сына: крымчанина отправили в колонию на 14 лет
15:54При взрыве в центре Херсона пострадали 13 человек, трое погибли
15:40Пожар в Белогорском районе – что случилось
15:30В Симферополе облили краской еще один мурал
14:53Центробанк снова снизил ключевую ставку
14:41В Мариуполе начали выплату компенсаций за утраченное имущество
14:22Новая Каховка под ракетным обстрелом ВСУ
14:16На линии соприкосновения: как поселки ЛНР встречают граждан из Купянска
14:02В Бердянске убит замглавы ВГА и его жена
13:49Российские ПВО сбили 53 снаряда HIMARS и "Ольха" и пять украинских дронов
13:25Генпрокурор ЛНР и его заместитель погибли в результате взрыва в Луганске
13:21Под Очаковом уничтожен штаб центра спецопераций "Юг" ВСУ
12:43Били по администрации: в Херсоне рассказали об ударе ВСУ и погибших
12:36Папа Римский назвал Запад большим кладбищем человечества
12:27Взрыв в Луганске в здании Генпрокуратуры – есть жертвы
12:23В Симферополе стартует образовательный проект для любителей музыки
12:12В Крым идет шторм с ураганным ветром, ливнями и резким похолоданием
12:02Россия готова бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам
11:52В Симферополе изменится схема движения автобусов
11:48В России рост смертности от COVID-19 – данные оперштаба
Лента новостейМолния