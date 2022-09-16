https://crimea.ria.ru/20220916/kirgiziya-i-tadzhikistan-dogovorilis-o-prekraschenii-ognya-1124521165.html

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 7:00 пятницы, но несмотря на это таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта на границе... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T09:05

2022-09-16T09:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 7:00 пятницы, но несмотря на это таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта на границе боевую технику и ведет обстрелы. Об этом со ссылкой на погранслужбу Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщает РИА Новости.Для установления режима прекращения огня и недопущения эскалации конфликта между директором погранслужбы ГКНБ Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали состоялись переговоры, в ходе которых руководители ведомств договорились о прекращении обстрелов.Пограничная служба Кыргызской Республики требует прекратить огонь и провести переговоры. Но на данный момент таджикская сторона не идет на контакт и отклоняется от достигнутых договоренностей, добавили в ведомстве. В свою очередь в государственном комитете национальной безопасности Таджикистана заявили, что Киргизия не приняла предложения о делимитации границы.Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы. Однако Таджикистан обвинил в начале обстрелов киргизских пограничников, заявив, что они атаковали погранзаставу и населенные пункты.По заявлению силовых структур Таджикистана, в результате конфликта один таджикский пограничник погиб и трое ранены. Минздрав Киргизии в свою очередь сообщил о 18 пострадавших при столкновениях на границе с Таджикистаном.Ранее сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками стран, одна из сторон применила минометы. При этом каждая из сторон обвинила вторую в начала конфликта.Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками обеих стран из-за отсутствия делимитации на некоторых ее участках.

https://crimea.ria.ru/20220914/ranenye-i-ubitye---chto-proiskhodit-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana-1124499405.html

https://crimea.ria.ru/20220914/v-mid-rf-otsenili-obstanovku-na-kirgizsko-tadzhikskoy-granitse-1124506812.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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