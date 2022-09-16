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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 7:00 пятницы, но несмотря на это таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта на границе... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T09:05
2022-09-16T09:50
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 7:00 пятницы, но несмотря на это таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта на границе боевую технику и ведет обстрелы. Об этом со ссылкой на погранслужбу Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщает РИА Новости.Для установления режима прекращения огня и недопущения эскалации конфликта между директором погранслужбы ГКНБ Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали состоялись переговоры, в ходе которых руководители ведомств договорились о прекращении обстрелов.Пограничная служба Кыргызской Республики требует прекратить огонь и провести переговоры. Но на данный момент таджикская сторона не идет на контакт и отклоняется от достигнутых договоренностей, добавили в ведомстве. В свою очередь в государственном комитете национальной безопасности Таджикистана заявили, что Киргизия не приняла предложения о делимитации границы.Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы. Однако Таджикистан обвинил в начале обстрелов киргизских пограничников, заявив, что они атаковали погранзаставу и населенные пункты.По заявлению силовых структур Таджикистана, в результате конфликта один таджикский пограничник погиб и трое ранены. Минздрав Киргизии в свою очередь сообщил о 18 пострадавших при столкновениях на границе с Таджикистаном.Ранее сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками стран, одна из сторон применила минометы. При этом каждая из сторон обвинила вторую в начала конфликта.Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками обеих стран из-за отсутствия делимитации на некоторых ее участках.
https://crimea.ria.ru/20220914/ranenye-i-ubitye---chto-proiskhodit-na-granitse-kirgizii-i-tadzhikistana-1124499405.html
https://crimea.ria.ru/20220914/v-mid-rf-otsenili-obstanovku-na-kirgizsko-tadzhikskoy-granitse-1124506812.html
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РИА Новости Крым
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в мире, новости
Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Погранслужба Киргизии заявила о договоренности с Таджикистаном о прекращении огня

09:05 16.09.2022 (обновлено: 09:50 16.09.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Егоров / Перейти в фотобанкСитуация на границе Киргизии и Таджикистана
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Игорь Егоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня с 7:00 пятницы, но несмотря на это таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта на границе боевую технику и ведет обстрелы. Об этом со ссылкой на погранслужбу Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщает РИА Новости.
Для установления режима прекращения огня и недопущения эскалации конфликта между директором погранслужбы ГКНБ Киргизии Уларбеком Шаршеевым и командующим пограничными войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали состоялись переговоры, в ходе которых руководители ведомств договорились о прекращении обстрелов.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 12:07
Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
"В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 (7:00 мск - ред.) для проведения встречи. Однако таджикская сторона продолжает обстрел кыргызских позиций", - заявил представитель пресс-центра.
Пограничная служба Кыргызской Республики требует прекратить огонь и провести переговоры. Но на данный момент таджикская сторона не идет на контакт и отклоняется от достигнутых договоренностей, добавили в ведомстве. В свою очередь в государственном комитете национальной безопасности Таджикистана заявили, что Киргизия не приняла предложения о делимитации границы.
Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции киргизстанцев по всему периметру границы. Однако Таджикистан обвинил в начале обстрелов киргизских пограничников, заявив, что они атаковали погранзаставу и населенные пункты.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 18:46
В МИД РФ оценили обстановку на киргизско-таджикской границе
По заявлению силовых структур Таджикистана, в результате конфликта один таджикский пограничник погиб и трое ранены. Минздрав Киргизии в свою очередь сообщил о 18 пострадавших при столкновениях на границе с Таджикистаном.
Ранее сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками стран, одна из сторон применила минометы. При этом каждая из сторон обвинила вторую в начала конфликта.
Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками обеих стран из-за отсутствия делимитации на некоторых ее участках.
 
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