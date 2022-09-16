https://crimea.ria.ru/20220916/chto-tormozit-obnovlenie-obschestvennogo-transporta-v-simferopole-1124522790.html

Что тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе

Что тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.09.2022

Что тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе

Около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные... РИА Новости Крым, 16.09.2022

2022-09-16T11:13

2022-09-16T11:13

2022-09-16T11:14

симферополь

транспорт

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий."Четвертую часть автобусов надо обновить, - отметил он. - Сегодня у нас на линии должно работать 365 единиц, из них порядка 70 единиц остается не обновленного подвижного состава, на них работают частники. Касаемо частников, из-за действующих санкций сейчас непросто приобрести в лизинг новые автобусы, договора лизинга ими заключаются, они стараются обновлять подвижной состав, но приходится немного подождать".Сухацкий добавил, что департамент транспорта регулярно проверяет техническое и санитарное состояние подвижного состава, а также наличия работающих кондиционеров и систем отопления.

https://crimea.ria.ru/20220906/s-pechkoy-i-po-grafiku-ekspert-nazval-zimnie-pravila-raboty-transporta-1124407684.html

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симферополь, транспорт, городская среда