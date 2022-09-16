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Что тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.09.2022
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Что тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе
Что тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе - РИА Новости Крым, 16.09.2022
Что тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе
Около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные... РИА Новости Крым, 16.09.2022
2022-09-16T11:13
2022-09-16T11:14
симферополь
транспорт
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий."Четвертую часть автобусов надо обновить, - отметил он. - Сегодня у нас на линии должно работать 365 единиц, из них порядка 70 единиц остается не обновленного подвижного состава, на них работают частники. Касаемо частников, из-за действующих санкций сейчас непросто приобрести в лизинг новые автобусы, договора лизинга ими заключаются, они стараются обновлять подвижной состав, но приходится немного подождать".Сухацкий добавил, что департамент транспорта регулярно проверяет техническое и санитарное состояние подвижного состава, а также наличия работающих кондиционеров и систем отопления.
https://crimea.ria.ru/20220906/s-pechkoy-i-po-grafiku-ekspert-nazval-zimnie-pravila-raboty-transporta-1124407684.html
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симферополь, транспорт, городская среда
Что тормозит обновление общественного транспорта в Симферополе

Власти Симферополя заявили, что четверть городских автобусов нуждается в обновлении

11:13 16.09.2022 (обновлено: 11:14 16.09.2022)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоНовые автобусы ЛиАЗ
Новые автобусы ЛиАЗ - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Около четверти работающих на городских маршрутах автобусов нуждаются в обновлении, однако покупку новых транспортных средств в лизинг тормозят санкционные сложности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
"Четвертую часть автобусов надо обновить, - отметил он. - Сегодня у нас на линии должно работать 365 единиц, из них порядка 70 единиц остается не обновленного подвижного состава, на них работают частники. Касаемо частников, из-за действующих санкций сейчас непросто приобрести в лизинг новые автобусы, договора лизинга ими заключаются, они стараются обновлять подвижной состав, но приходится немного подождать".
Автобус
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Сухацкий добавил, что департамент транспорта регулярно проверяет техническое и санитарное состояние подвижного состава, а также наличия работающих кондиционеров и систем отопления.
 
СимферопольТранспортГородская среда
 
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