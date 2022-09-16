https://crimea.ria.ru/20220916/Kakoy-segodnya-den-16-sentyabrya_-1118732474.html

Какой сегодня праздник: 16 сентября

Какой сегодня праздник: 16 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Какой сегодня праздник: 16 сентября

16 сентября в России празднуют День секретарей, в Мексике отмечают День независимости, а в Италии – день рождения Джульетты. В 1908 году была создана... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-16T00:00

2022-09-16T00:00

2022-09-15T18:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. 16 сентября в России празднуют День секретарей, в Мексике отмечают День независимости, а в Италии – день рождения Джульетты. В 1908 году была создана легендарная компания General Motors, в 1998 году состоялась премьера мюзикла "Нотр-Дам де Пари". В этот день родились великий русский полководец Михаил Кутузов и фокусник Дэвид Копперфилд.Что празднуют в миреЕжегодно 16 сентября в мире отмечается Международный день озонового слоя, провозглашенный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Девиз этого дня: "Сохрани небо: защити себя – защити озоновый слой". Дата приурочена ко дню подписания Монреальского протокола, согласно которому страны-подписанты должны ограничить или вовсе прекратить производство озоноразрушающих веществ.В России каждую третью пятницу сентября с профессиональным праздником поздравляют секретарей. По некоторым данным, в России около миллиона секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей, и все эти люди трудятся, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно.16 сентября Мексика празднует День независимости. В этот день 1910 года президент Порфирио Диас вышел на балкон Национального Дворца, ударил в колокол и произнес "Долгой жизни героям нации! Долгой Жизни Республике!". Правда, после этого Мексику ждали почти 30 лет упадка, в том числе благодаря действиям генерала Санта-Анна, который довел страну до войны за независимость Техаса и во многие другие бедствия.В этот день в Италии отмечают День рождения Джульетты. Историки провели целое расследование, чтобы вычислить дату рождения шекспировской героини. Для начала они обратили внимание на то, что согласно Шекспиру, в период действия романа правил сеньор Барталомео Делла Скала, а он управлял Вероной в 1301-1304 годах. В трагедии упоминается, что Пасха в том году была поздней – в мае, а это произошло в 1302 году. Таким образом день рождения Джульетты – 16 сентября 1284 года. Во всяком случае, на этом настаивает исследователь Джузеппе Вивиани.Знаменательные события16 сентября 1908 года Уильям Крапо Дюрант основал корпорацию General Motors, крупнейшую автомобилестроительную компанию США, которая на протяжении 77 лет была лидером по производству авто. Компания объединила 13 марок автомобилей, среди которых Buick, Oldsmobile, Cadillac и Chevrolet.16 сентября 1915 года в Архангельск вернулась экспедиция Бориса Велькицкого, русского морского офицера, исследователя Арктики и первооткрывателя Северной Земли – архипелага в Северном ледовитом океане. К сожалению, материалы об экспедиции были в большинстве уничтожены во время обстрела Ярославля частями Красной армии в период подавления Ярославского восстания.В этот день в 1918 году в РФСФР декретом Всероссийского Центрального исполнительного комитета был учрежден Орден Красного Замени. В статуте говорилось, что "Знак отличия присуждается всем гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности". Среди кавалеров Ордена герой гражданской войны Василий Блюхер, Иосиф Сталин, маршал Советского Союза Климент Ворошилов, маршал авиации, летчик-ас Иван Кожедуб и другие.День 16 сентября 1976 года навсегда изменил судьбу семикратного чемпиона СССР по подводному плаванию, заслуженного мастера спорта СССР Шаварша Карапетяна. Во время утренней пробежки с братом по Еревану они увидели, как в местное водохранилище сорвался троллейбус. Не задумываясь, спортсмен бросился в воду и принялся спасать людей из воды. Практически при нулевой видимости на глубине 10 метров Карапетян смог разбить стекло троллейбуса и вытащить 46 пассажиров из 92, 20 из которых удалось откачать. После спортсмен тяжело заболел пневмонией и лишь через год смог вернуться к тренировкам, при этом Шаварша смог установить еще один мировой рекорд в плавании с аквалангом на дистанцию 400 метров. Однако после этого ему пришлось завершить спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.В этот день в 1998 году в Париже дебютировал мюзикл "Нотр-Дам де Пари" по роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Мюзикл пользовался сумасшедшей популярностью и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как имеющий самый большой успех в первые годы после дебюта.Кто родился16 сентября 1745 года в Санкт-Петербурге родился граф, светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов. Известнейший русский полководец, государственный деятель и дипломат, первый полный кавалер ордена Святого Георгия. Участник войны с Наполеоном 1805 года, Третьей турецкой войны и Отечественной войны 1812 года.В этот день 1927 года в Нью-Йорке, в семье эмигрантов из Российской империи родился Питер Фальк. Его отец Майкл Фальк был владельцем галантерейного магазина, мать – Мэделин Фальк – бухгалтером. Так получилось, что их сын стал актером и очень известным. Питер Фальк обрел популярность благодаря роли лейтенанта Коломбо в одноименном сериале. Именно этот образ будет преследовать, в хорошем смысле этого слова, Фалька на протяжении всей его жизни. Даже свою биографическую книгу он назвал фразой лейтенанта: "Еще кое-что: Истории из моей жизни"."Кактус – это глубоко разочарованный в жизни огурец". Автор этой шутки родился 16 сентября 1945 года в Баку. Евгений Петросянц – сын учителя математики и домохозяйки. Евгений с детства хотел выступать на сцене, и впервые ему это удалось в 12 лет. Он избрал для себя жанр конферанса и убрал последнюю букву в фамилии. За свою карьеру, продолжающуюся и по сей день, Петросян поставил множество спектаклей и телевизионных проектов. В 2019 году ВЦИОМ опубликовал данные социального опроса, согласно которому Петросян был вторым по популярности комиком в России и уступил лишь Михаилу Задорнову.В 1952 году в этот в США родился Филип Андре Рурк-младший, известный всему миру как Микки Рурк. В детстве Микки был хулиганом, в школе учился плохо и единственным, что его действительно интересовало, был спорт. В актерскую работу он влюбился уже в колледже, когда ему представилась возможность принять участие в постановке пьесы Жана Жене "Высокий надзор". Но судьба была неблагосклонна: Рурку, чтобы не умереть с голоду, приходилось заниматься низкоквалифицированными работами. Ему быстро это надело и он начал торговать наркотиками. В 1975 году Рурка едва не убили во время перестрелки и он решил изменить жизнь: занял 400 долларов у сестры и улетел в Нью-Йорк, где умудрился поступить в актерскую студию Ли Страсберга, причем с первого раза. Чтобы оплачивать учебу, студент работает то продавцом чипсов, то вышибалой в клубе трансвеститов. Первая его серьезная роль – мотоциклист в фильме Френсиса Форда Копполы "Бойцовая рыбка". После этого он снялся в таких лентах как "9 ½ недель", "Дикая орхидея", "Рестлер", "Железный человек 2", "Неудержимые" и "Эшби".Дэвид Сет Коткин родился 16 сентября 1956 года. Мы же его знаем под именем Дэвид Копперфилд. Известный иллюзионист и гипнотизер прославился своими зрелищными фокусами. В частности, он прошел сквозь Великую Китайскую стену, сбежал из Алькатраса, заставил исчезнуть вагон Восточного экспресса и выжил в столбе огня.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, культура, в мире, политика