https://crimea.ria.ru/20220915/v-khersonskoy-oblasti-otrazili-ataku-desanta-vsu-1124509997.html
В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ
В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ
Украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря, атака отражена союзными силами... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T09:54
2022-09-15T09:54
2022-09-15T11:21
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368927_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_9c8815c9c7945a6f92eeaed7375ce422.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря, атака отражена союзными силами. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев-Live".Стремоусов назвал попытку прорыва "бессмысленной акцией", в которой погибли около 120 украинских военных."Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. <...> Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", — сказал он в комментарии РИА Новости.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html
https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368927_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_622faf0715433fc81718cdff359196f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ
Замглавы ВГА Стремоусов: союзные силы отразили атаку десанта ВСУ в Херсонской области
09:54 15.09.2022 (обновлено: 11:21 15.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря, атака отражена союзными силами. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев-Live".
"Нацисты на пяти моторных лодках попытались высадить морскую пехоту на Кинбурнской косе, со стороны Черного моря на территорию Херсонской области. Высадившиеся нацисты были сразу же уничтожены", - сообщил он.
Стремоусов назвал попытку прорыва "бессмысленной акцией", в которой погибли около 120 украинских военных.
"Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. <...> Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", — сказал он в комментарии РИА Новости.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.