Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220915/v-khersonskoy-oblasti-otrazili-ataku-desanta-vsu-1124509997.html
В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ
В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ
Украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря, атака отражена союзными силами... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T09:54
2022-09-15T11:21
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368927_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_9c8815c9c7945a6f92eeaed7375ce422.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря, атака отражена союзными силами. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев-Live".Стремоусов назвал попытку прорыва "бессмысленной акцией", в которой погибли около 120 украинских военных."Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. &lt;...&gt; Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", — сказал он в комментарии РИА Новости.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html
https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368927_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_622faf0715433fc81718cdff359196f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ

Замглавы ВГА Стремоусов: союзные силы отразили атаку десанта ВСУ в Херсонской области

09:54 15.09.2022 (обновлено: 11:21 15.09.2022)
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря, атака отражена союзными силами. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев-Live".

"Нацисты на пяти моторных лодках попытались высадить морскую пехоту на Кинбурнской косе, со стороны Черного моря на территорию Херсонской области. Высадившиеся нацисты были сразу же уничтожены", - сообщил он.

Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Вчера, 12:14
Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
Стремоусов назвал попытку прорыва "бессмысленной акцией", в которой погибли около 120 украинских военных.
"Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. <...> Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", — сказал он в комментарии РИА Новости.
Военные ВС Украины .Фото AFP
9 сентября, 14:46
15 катеров и наемники - детали неудачной высадки десанта ВСУ
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Зеленский попал в ДТП в Киеве - видео
10:47В центре Севастополя встали троллейбусы
10:39Более 20 млн рублей крымчанка заработала на нелегальной продаже газа
10:37Пьяное ДТП в Севастополе: грузовик врезался в авто и перевернулся
10:17Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Крыму
09:54В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ
09:24Пятикратный рост: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
09:21В Белгородской области приграничные школы переводят на дистанционку
08:49В Крыму простились с погибшим под Херсоном военным
08:31Какие совместные проекты планируют ученые Севастополя и Армении
08:02Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов
07:28Профессор МГИМО назвал цели США в отношении России
07:03Как легко укрепить иммунитет
05:09Как работает единственный КПП "Васильевка" с Украины на Запорожье
03:22Ипотека, цены, перспективы: что с рынком недвижимости в Крыму
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 15 сентября
22:05Главные события и заявления дня: 14 сентября
21:44Когда отучать ребенка от совместного сна c родителями – педиатр
21:33Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая
Лента новостейМолния