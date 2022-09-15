https://crimea.ria.ru/20220915/v-khersonskoy-oblasti-otrazili-ataku-desanta-vsu-1124509997.html

В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ

В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Херсонской области отразили атаку десанта ВСУ

Украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря, атака отражена союзными силами... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T09:54

2022-09-15T09:54

2022-09-15T11:21

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/01/1124368927_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_9c8815c9c7945a6f92eeaed7375ce422.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Украинский десант предпринял попытку проникнуть в Херсонскую область через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря, атака отражена союзными силами. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьев-Live".Стремоусов назвал попытку прорыва "бессмысленной акцией", в которой погибли около 120 украинских военных."Там было убито около 120 украинских военных. Это была бессмысленная акция. <...> Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально", — сказал он в комментарии РИА Новости.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html

https://crimea.ria.ru/20220909/15-katerov-i-naemniki---detali-neudachnoy-vysadki-desanta-vsu-1124456303.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)