https://crimea.ria.ru/20220915/ssha-vveli-sanktsii-protiv-kadyrova-1124517618.html
США ввели санкции против Кадырова
США ввели санкции против Кадырова - РИА Новости Крым, 15.09.2022
США ввели санкции против Кадырова
США ввели санкции против Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и членов его семьи, говорится в заявлении на сайте американского минфина. РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T19:31
2022-09-15T19:31
2022-09-15T19:31
рамзан кадыров
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. США ввели санкции против Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и членов его семьи, говорится в заявлении на сайте американского минфина.Кроме самого Кадырова, рестрикции теперь распространяются на его жен Медни Кадырову, Фатиму Хазуеву, Аминат Ахмадову и дочерей Айшат, Карину и Табарик.В обновленном списке подсанкционных лиц также появились Владимир Комлев, возглавляющий компанию НСПК, принадлежащую ЦБ РФ и управляющую национальной сетью платежных карт "Мир", глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, член главного совета администрации региона Владимир Рогов, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Всего в новом санкционном списке 22 физических и 2 юридических лица, в том числе пять судей и один прокурор, работающие в Республике Крым."Минфин также предпринимает дополнительные действия, чтобы отрезать доступ России к ключевой услуге от американских компаний. Сегодня издано определение, запрещающее экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, услуг квантовых вычислений любому лицу, находящемуся в Российская Федерация", - сказано в документе.
https://crimea.ria.ru/20220915/kadyrov-prizval-k-samomobilizatsii-v-rf-po-1000-dobrovoltsev-ot-regiona-1124512929.html
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рамзан кадыров, сша
США ввели санкции против Кадырова
США ввели санкции в отношении Кадырова и членов его семьи
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. США ввели санкции против Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и членов его семьи, говорится в заявлении на сайте американского минфина.
"Публично называя себя "пехотинцем" Путина, Кадыров был повышен до звания "генерал-лейтенант" за свою роль в дальнейших действиях России на Украине", - аргументирует такое решение американский минфин.
Кроме самого Кадырова, рестрикции теперь распространяются на его жен Медни Кадырову, Фатиму Хазуеву, Аминат Ахмадову и дочерей Айшат, Карину и Табарик.
В обновленном списке подсанкционных лиц также появились Владимир Комлев, возглавляющий компанию НСПК, принадлежащую ЦБ РФ и управляющую национальной сетью платежных карт "Мир", глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, член главного совета администрации региона Владимир Рогов, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Всего в новом санкционном списке 22 физических и 2 юридических лица, в том числе пять судей и один прокурор, работающие в Республике Крым.
"Минфин также предпринимает дополнительные действия, чтобы отрезать доступ России к ключевой услуге от американских компаний. Сегодня издано определение, запрещающее экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, услуг квантовых вычислений любому лицу, находящемуся в Российская Федерация", - сказано в документе.