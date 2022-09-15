https://crimea.ria.ru/20220915/ssha-vveli-sanktsii-protiv-kadyrova-1124517618.html

США ввели санкции против Кадырова

США ввели санкции против Кадырова - РИА Новости Крым, 15.09.2022

США ввели санкции против Кадырова

США ввели санкции против Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и членов его семьи, говорится в заявлении на сайте американского минфина. РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T19:31

2022-09-15T19:31

2022-09-15T19:31

рамзан кадыров

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/08/1122609701_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_7aed2e23abac330d7a1c88cfed1b3e56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. США ввели санкции против Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и членов его семьи, говорится в заявлении на сайте американского минфина.Кроме самого Кадырова, рестрикции теперь распространяются на его жен Медни Кадырову, Фатиму Хазуеву, Аминат Ахмадову и дочерей Айшат, Карину и Табарик.В обновленном списке подсанкционных лиц также появились Владимир Комлев, возглавляющий компанию НСПК, принадлежащую ЦБ РФ и управляющую национальной сетью платежных карт "Мир", глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, член главного совета администрации региона Владимир Рогов, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Всего в новом санкционном списке 22 физических и 2 юридических лица, в том числе пять судей и один прокурор, работающие в Республике Крым."Минфин также предпринимает дополнительные действия, чтобы отрезать доступ России к ключевой услуге от американских компаний. Сегодня издано определение, запрещающее экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, услуг квантовых вычислений любому лицу, находящемуся в Российская Федерация", - сказано в документе.

https://crimea.ria.ru/20220915/kadyrov-prizval-k-samomobilizatsii-v-rf-po-1000-dobrovoltsev-ot-regiona-1124512929.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, сша