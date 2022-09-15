https://crimea.ria.ru/20220915/ipoteka-tseny-perspektivy-chto-s-rynkom-nedvizhimosti-v-krymu-1124497576.html

Ипотека, цены, перспективы: что с рынком недвижимости в Крыму

Ипотека, цены, перспективы: что с рынком недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Ипотека, цены, перспективы: что с рынком недвижимости в Крыму

Цены на недвижимость в Крыму выровнялись по сравнению с весной, при этом застройщики и банки готовы разрабатывать для клиентов индивидуальную программу... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T03:22

2022-09-15T03:22

2022-09-15T03:22

крым

экономика

общество

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Цены на недвижимость в Крыму выровнялись по сравнению с весной, при этом застройщики и банки готовы разрабатывать для клиентов индивидуальную программу лояльности. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель генерального директора крымского застройщика Оксана Афанасьева."Определенные инициативы происходят едва ли не ежедневно. За последние несколько месяцев я не помню ни одной сделки, которая случилась бы на базовых условиях с сайта застройщика. Это всегда индивидуальная скидка либо отсрочка, либо долгая рассрочка, либо уменьшение первого взноса. То есть то, что застройщик может сделать в рамках своих полномочий", – рассказала Афанасьева.Возможности банка и ипотечных продуктов более ограничены: банк может идти навстречу лишь в рамках установленных правил, отмечает эксперт. Тем не менее в августе львиная доля сделок пришлась на заключение ипотеки, по итогам последнего месяца лета это 48%. Еще 30% составили сделки в рассрочку.По словам эксперта, сейчас клиенты выбирают модель, которая сводится к более долгим платежам, что для многих выгодно, отмечает эксперт. При этом, как правило, клиент сначала оформляет кредит на максимальный срок – 25 лет, чтобы обеспечить себе невысокий ежемесячный платеж, а потом рассчитывается быстрее. Практика показывает, что средний срок возврата долга – 8 лет, отмечает Афанасьева.Для тех, кто знает, что закроет долг быстрее, отличный выбор – субсидированная ипотека. Крымские банки предоставляют ее только на два первых года кредитования."Субсидированная ипотечная ставка уменьшает ежемесячный платеж, и в целом стоимость кредита, и переплату за период пользования ипотечными деньгами. Если взять стандартную квартиру, где платеж при стандартной ипотеке будет составлять 25-26 тысяч, то при субсидированной ипотеке он становится уже 18 тысяч. Для тех, кто знают, что выплатят быстрее, субсидированная ипотека, это, конечно, здорово", – сказала Афанасьева.Эксперт подчеркнула, что субсидированная ставка не означает "уменьшение процентов просто так": каждое такое сокращение застройщик обязан компенсировать банку в виде комиссионного вознаграждения, что отражается на клиенте.По ее словам, баланс позволяет сохранить оптимальную долю субсидирования – 2%, которая при этом почти на 20% сокращает ежемесячный платеж. И в Крыму такие предложения уже есть.Этот инструмент давно и успешно применяется на материке, Крым пока "идет в эту историю с определенным замедлением", но успехи уже заметны, отметила эксперт."Даже те робкие шаги, которые предпринимают материковые банки для того, чтобы присмотреться к Крыму, зайти и начать свою работу, даже сам этот факт иногда уже смягчает взаимодействие между застройщиками и банками. Здоровая конкуренция всегда заставляет быть более лояльными, более клиентоориентированными", – заключила эксперт.Ранее эксперт оценил перспективы рынка недвижимости в Крыму на осень – зиму.

https://crimea.ria.ru/20220831/krym-i-sevastopol-stali-antiliderami-v-reytinge-zadolzhennosti-po-ipoteke-1124357598.html

https://crimea.ria.ru/20220815/ekspert-perechislila-podvodnye-kamni-ipoteki-1124162553.html

https://crimea.ria.ru/20220905/chto-budet-s-tsenami-na-nedvizhimost-osenyu---prognoz-eksperta-1124382481.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, общество