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Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая
Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая
На полуострове начали собирать урожай груши. В этом году предстоит убрать 25 гектаров плодоносящих садов в Нижнегорском и Симферопольском районах - это 35... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T21:33
2022-09-14T21:33
крым
сельское хозяйство
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сент – РИА Новости Крым. На полуострове начали собирать урожай груши. В этом году предстоит убрать 25 гектаров плодоносящих садов в Нижнегорском и Симферопольском районах - это 35 футбольных полей.В одном из фермерских хозяйств в поселке Нижнегорский для выращивания выбрали три сорта. Распространённый в крымских садах "Бере Боск", рекордсмен среди поздних сортов "Мария" и визитная карточка полуострова – "Изюминка Крыма", выведенный крымскими учеными в Никитском ботаническом саду.Названы самые опасные летние фрукты и овощи&gt;&gt;"Этот сорт соответствует своему названию. Считаем, что это визитная карта груши в Крыму. Груша нетипичной формы в плане своей кроны: пышная, красивая, раскидистая. Плод в форме лампочки, бочковидной формы, кожица достаточно плотная, сочная. С конца августа-второй декады сентября сорт уже готов к съему и употреблению", - рассказал руководитель хозяйства Леман Джемилев.Помимо этого, он отметил, что сорт неприхотливый, легкий для ухода и очень перспективный. Поэтому Джемилев порекомендовал остальным крымским фермерам закладывать именно его.Груша – очень перспективное в Крыму направление в рамках многолетних насаждений, поэтому площадь для закладки планируют увеличить, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.Полученный урожай крымского лакомства смогут попробовать не только на полуострове. Груши отправятся в Москву, Санкт-Петербург и другие города страны.Тем временем, в Крыму продолжается активный сбор урожая. Так, продолжается сбор сливы, заканчивается уборка персика, активно собирают виноград и яблоки. В этом году всего планируется собрать не менее 160 тыс тонн фруктов и ягод, поделился Арзиев.
https://crimea.ria.ru/20220828/takie-zhe-ryzhie-i-pushistye-kot-mostik-pobyval-v-persikovom-sadu-1124306169.html
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крым, сельское хозяйство, экономика, общество
Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая

Крымские фермеры приступили к сбору урожая груши

21:33 14.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Лыскин / Перейти в фотобанкПлодовый сад
Плодовый сад - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Александр Лыскин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сент – РИА Новости Крым. На полуострове начали собирать урожай груши. В этом году предстоит убрать 25 гектаров плодоносящих садов в Нижнегорском и Симферопольском районах - это 35 футбольных полей.
В одном из фермерских хозяйств в поселке Нижнегорский для выращивания выбрали три сорта. Распространённый в крымских садах "Бере Боск", рекордсмен среди поздних сортов "Мария" и визитная карточка полуострова – "Изюминка Крыма", выведенный крымскими учеными в Никитском ботаническом саду.
Названы самые опасные летние фрукты и овощи>>
"Этот сорт соответствует своему названию. Считаем, что это визитная карта груши в Крыму. Груша нетипичной формы в плане своей кроны: пышная, красивая, раскидистая. Плод в форме лампочки, бочковидной формы, кожица достаточно плотная, сочная. С конца августа-второй декады сентября сорт уже готов к съему и употреблению", - рассказал руководитель хозяйства Леман Джемилев.
Помимо этого, он отметил, что сорт неприхотливый, легкий для ухода и очень перспективный. Поэтому Джемилев порекомендовал остальным крымским фермерам закладывать именно его.
Груша – очень перспективное в Крыму направление в рамках многолетних насаждений, поэтому площадь для закладки планируют увеличить, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.

"По Республике числится чуть более 50 гектаров грушевых садов. Мы видим перспективу в увеличении данных площадей благодаря грамотной государственной поддержке. В этом году планируется заложить еще 1200 гектаров новых многолетних насаждений, в том числе и груши. В этом году у нас выделено на это направление 680 млн рублей", - рассказал он.

Полученный урожай крымского лакомства смогут попробовать не только на полуострове. Груши отправятся в Москву, Санкт-Петербург и другие города страны.
Тем временем, в Крыму продолжается активный сбор урожая. Так, продолжается сбор сливы, заканчивается уборка персика, активно собирают виноград и яблоки. В этом году всего планируется собрать не менее 160 тыс тонн фруктов и ягод, поделился Арзиев.
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