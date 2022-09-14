https://crimea.ria.ru/20220914/visit-grusha--mozhno-skushat-v-krymu-nachali-sbor-urozhaya-1124504475.html

Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая

Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Висит груша – можно скушать: в Крыму начали сбор урожая

На полуострове начали собирать урожай груши. В этом году предстоит убрать 25 гектаров плодоносящих садов в Нижнегорском и Симферопольском районах - это 35... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T21:33

2022-09-14T21:33

2022-09-14T21:33

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сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сент – РИА Новости Крым. На полуострове начали собирать урожай груши. В этом году предстоит убрать 25 гектаров плодоносящих садов в Нижнегорском и Симферопольском районах - это 35 футбольных полей.В одном из фермерских хозяйств в поселке Нижнегорский для выращивания выбрали три сорта. Распространённый в крымских садах "Бере Боск", рекордсмен среди поздних сортов "Мария" и визитная карточка полуострова – "Изюминка Крыма", выведенный крымскими учеными в Никитском ботаническом саду.Названы самые опасные летние фрукты и овощи>>"Этот сорт соответствует своему названию. Считаем, что это визитная карта груши в Крыму. Груша нетипичной формы в плане своей кроны: пышная, красивая, раскидистая. Плод в форме лампочки, бочковидной формы, кожица достаточно плотная, сочная. С конца августа-второй декады сентября сорт уже готов к съему и употреблению", - рассказал руководитель хозяйства Леман Джемилев.Помимо этого, он отметил, что сорт неприхотливый, легкий для ухода и очень перспективный. Поэтому Джемилев порекомендовал остальным крымским фермерам закладывать именно его.Груша – очень перспективное в Крыму направление в рамках многолетних насаждений, поэтому площадь для закладки планируют увеличить, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев.Полученный урожай крымского лакомства смогут попробовать не только на полуострове. Груши отправятся в Москву, Санкт-Петербург и другие города страны.Тем временем, в Крыму продолжается активный сбор урожая. Так, продолжается сбор сливы, заканчивается уборка персика, активно собирают виноград и яблоки. В этом году всего планируется собрать не менее 160 тыс тонн фруктов и ягод, поделился Арзиев.

https://crimea.ria.ru/20220828/takie-zhe-ryzhie-i-pushistye-kot-mostik-pobyval-v-persikovom-sadu-1124306169.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сельское хозяйство, экономика, общество