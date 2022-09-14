https://crimea.ria.ru/20220914/v-sevastopole-otkryli-dorogu-ot-yaltinskoy-razvyazki-v-simferopol-1124498855.html

В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки в Симферополь

В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки в Симферополь - РИА Новости Крым, 14.09.2022

В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки в Симферополь

По Ялтинскому кольцу в Севастополе открылось движение по двум путепроводам после завершения второго этапа строительства транспортной развязки. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T16:48

2022-09-14T16:48

2022-09-14T16:48

ситуация на дорогах крыма

трасса таврида

севастополь

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. По Ялтинскому кольцу в Севастополе открылось движение по двум путепроводам после завершения второго этапа строительства транспортной развязки. Об этом сообщил глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.Третий этап предполагает открытие в октябре движения с нового кольца на Симферополь: со стороны Ялты и улицы Второй Обороны без движения по временным объездам. После завершения этих работ компания-подрядчик "ВАД" демонтирует временные объезды, построенные на период строительства.Весь комплекс работ завершат в 2023 году. Стройка идет с опережением графика. Реконструкция Ялтинского кольца – это один из самых крупных инфраструктурных объектов Севастополя.Ранее в рамках первого этапа работ на Ялтинском кольце в Севастополе открыли дорогу, ведущую на Сапун-гору.Двухуровневую развязку тоннельного типа на Ялтинском кольце начали строить в августе 2021 года. Все работы по строительству 8-го севастопольского участка трассы "Таврида" должны завершить к маю 2023 года.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, севастополь, транспорт