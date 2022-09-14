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В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки в Симферополь
В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки в Симферополь - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки в Симферополь
По Ялтинскому кольцу в Севастополе открылось движение по двум путепроводам после завершения второго этапа строительства транспортной развязки. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T16:48
2022-09-14T16:48
2022-09-14T16:48
ситуация на дорогах крыма
трасса таврида
севастополь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. По Ялтинскому кольцу в Севастополе открылось движение по двум путепроводам после завершения второго этапа строительства транспортной развязки. Об этом сообщил глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.Третий этап предполагает открытие в октябре движения с нового кольца на Симферополь: со стороны Ялты и улицы Второй Обороны без движения по временным объездам. После завершения этих работ компания-подрядчик "ВАД" демонтирует временные объезды, построенные на период строительства.Весь комплекс работ завершат в 2023 году. Стройка идет с опережением графика. Реконструкция Ялтинского кольца – это один из самых крупных инфраструктурных объектов Севастополя.Ранее в рамках первого этапа работ на Ялтинском кольце в Севастополе открыли дорогу, ведущую на Сапун-гору.Двухуровневую развязку тоннельного типа на Ялтинском кольце начали строить в августе 2021 года. Все работы по строительству 8-го севастопольского участка трассы "Таврида" должны завершить к маю 2023 года.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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трасса таврида, севастополь, транспорт
В Севастополе открыли дорогу от Ялтинской развязки в Симферополь
По Ялтинскому кольцу в Севастополе открылось движение по двум путепроводам
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. По Ялтинскому кольцу в Севастополе открылось движение по двум путепроводам после завершения второго этапа строительства транспортной развязки. Об этом сообщил глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.
"Вторым этапом открыто движение по кольцу по двум путепроводам. Движение из Севастополя в Ялту и из Ялты в Севастополь, а также с улицы Второй Обороны в Ялту осуществляется по новому кольцу. Открыто и сквозное движение из Севастополя в Симферополь и обратно", - написал Иено в своем Тelegram-канале.
Третий этап предполагает открытие в октябре движения с нового кольца на Симферополь: со стороны Ялты и улицы Второй Обороны без движения по временным объездам. После завершения этих работ компания-подрядчик "ВАД" демонтирует временные объезды, построенные на период строительства.
Весь комплекс работ завершат в 2023 году. Стройка идет с опережением графика. Реконструкция Ялтинского кольца – это один из самых крупных инфраструктурных объектов Севастополя.
Ранее в рамках первого этапа работ на Ялтинском кольце в Севастополе открыли дорогу, ведущую на Сапун-гору.
Двухуровневую развязку тоннельного типа на Ялтинском кольце начали строить в августе 2021 года. Все работы по строительству 8-го севастопольского участка трассы "Таврида" должны завершить к маю 2023 года.