https://crimea.ria.ru/20220914/umer-glavred-komsomolskoy-pravdy-vladimir-sungorkin-1124499067.html

Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Об этом сообщили на сайте издания. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T11:48

2022-09-14T11:48

2022-09-14T11:48

утраты

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Об этом сообщили на сайте издания.Как уточнил РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Владимир Сунгоркин умер в Приморье, где пребывал в командировке. Предварительно причиной смерти стал инсульт."Он умер в командировке, подозрение на инсульт", – сказал Гамов.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Владимира Сунгоркина, назвав ее "невосполнимой утратой".Владимир Сунгоркин – российский журналист, репортер и медиаменеджер. Был главным редактором КП и гендиректором ЗАО "Комсомольская правда".Журналистскую карьеру начал в 1976 году, был собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, на тот момент одного из главных объектов внимания прессы СССР.В декабре 2003 вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров РФ по версии журнала "Карьера" и еженедельника "Новый Взгляд". В 2018 году удостоен звания заслуженного журналиста России.

https://crimea.ria.ru/20220827/umer-izvestnyy-rossiyskiy-voennyy-zhurnalist-dmitriy-litovkin-1124317973.html

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утраты, общество