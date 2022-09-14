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Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Об этом сообщили на сайте издания. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T11:48
2022-09-14T11:48
2022-09-14T11:48
утраты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Об этом сообщили на сайте издания.Как уточнил РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Владимир Сунгоркин умер в Приморье, где пребывал в командировке. Предварительно причиной смерти стал инсульт."Он умер в командировке, подозрение на инсульт", – сказал Гамов.Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Владимира Сунгоркина, назвав ее "невосполнимой утратой".Владимир Сунгоркин – российский журналист, репортер и медиаменеджер. Был главным редактором КП и гендиректором ЗАО "Комсомольская правда".Журналистскую карьеру начал в 1976 году, был собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, на тот момент одного из главных объектов внимания прессы СССР.В декабре 2003 вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров РФ по версии журнала "Карьера" и еженедельника "Новый Взгляд". В 2018 году удостоен звания заслуженного журналиста России.
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утраты, общество
Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер на 69 году жизни
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин. Об этом сообщили на сайте издания.
Как уточнил РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Владимир Сунгоркин умер в Приморье, где пребывал в командировке. Предварительно причиной смерти стал инсульт.
"Он умер в командировке, подозрение на инсульт", – сказал Гамов.
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Владимира Сунгоркина, назвав ее "невосполнимой утратой".
"Знал его лично. Владимир Николаевич был легендой журналистики, настоящим патриотом России, глубоко порядочным и неравнодушным человеком, он очень много сделал для развития отечественной медиаотрасли. Вечная память и Царствие небесное!" – написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Владимир Сунгоркин – российский журналист, репортер и медиаменеджер. Был главным редактором КП и гендиректором ЗАО "Комсомольская правда".
Журналистскую карьеру начал в 1976 году, был собственным корреспондентом "Комсомольской правды" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, на тот момент одного из главных объектов внимания прессы СССР.
В декабре 2003 вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров РФ по версии журнала "Карьера" и еженедельника "Новый Взгляд". В 2018 году удостоен звания заслуженного журналиста России.