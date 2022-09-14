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Украинский вертолет с диверсантами сбит в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Украинский вертолет с диверсантами сбит в Херсонской области
Украинский вертолет с диверсантами сбит в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Украинский вертолет с диверсантами сбит в Херсонской области
В Херсонской области истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет с диверсантами. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T13:35
2022-09-14T13:38
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет с диверсантами. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Кроме того, в Николаевской области были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", — добавил Конашенков.Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформированию "Кракен" в районах Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220914/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-morskogo-desanta-vsu-v-rayone-zaes-1124499532.html
https://crimea.ria.ru/20220913/posledstviya-ataki-vsu-na-selo-terpenie-na-zaporozhe--chto-govoryat-lyudi-1124495613.html
https://crimea.ria.ru/20220913/v-kharkovskoy-oblasti-rabotayut-karatelnye-otryady--kreml-1124491287.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины)
Украинский вертолет с диверсантами сбит в Херсонской области

Российские истребители уничтожили вертолет с украинскими разведчиками под Херсоном

13:35 14.09.2022 (обновлено: 13:38 14.09.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской области истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет с диверсантами. Об этом в среду сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту", — сообщил представитель Минобороны РФ.
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Кроме того, в Николаевской области были уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
"В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", — добавил Конашенков.
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Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформированию "Кракен" в районах Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
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Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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