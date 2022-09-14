https://crimea.ria.ru/20220914/silnyy-veter-ozhidaetsya-v-krymu---mchs-1124499924.html

Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС

Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС

В четверг в Крыму ожидается сильный ветер, высока вероятность чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T12:38

2022-09-14T12:38

2022-09-14T12:38

погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сильный ветер, высока вероятность чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. В это время высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть опасность падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрыва линий электропередачи.

https://crimea.ria.ru/20220913/leto-vozvraschaetsya-v-krym-idet-zhara-1124492821.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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