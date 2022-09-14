https://crimea.ria.ru/20220914/silnyy-veter-ozhidaetsya-v-krymu---mchs-1124499924.html
Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС
Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС
В четверг в Крыму ожидается сильный ветер, высока вероятность чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T12:38
2022-09-14T12:38
2022-09-14T12:38
погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сильный ветер, высока вероятность чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. В это время высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть опасность падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрыва линий электропередачи.
https://crimea.ria.ru/20220913/leto-vozvraschaetsya-v-krym-idet-zhara-1124492821.html
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погода, погода в крыму
Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС
В Крыму МЧС предупредило о сильном ветре в четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сильный ветер, высока вероятность чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 сентября в Крыму и Симферополе ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.
В это время высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть опасность падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрыва линий электропередачи.