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Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС
Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС
В четверг в Крыму ожидается сильный ветер, высока вероятность чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T12:38
2022-09-14T12:38
погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сильный ветер, высока вероятность чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым. В это время высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть опасность падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрыва линий электропередачи.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму
Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС

В Крыму МЧС предупредило о сильном ветре в четверг

12:38 14.09.2022
 
© РИА Новости КрымДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается сильный ветер, высока вероятность чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 сентября в Крыму и Симферополе ожидается усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.
В это время высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Есть опасность падения рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрыва линий электропередачи.
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