https://crimea.ria.ru/20220913/v-sevastopole-yunyy-passazhir-mototsikla-vletel-v-lobovoe-steklo-avto-1124490078.html

В Севастополе юный пассажир мотоцикла влетел в лобовое стекло авто

В Севастополе юный пассажир мотоцикла влетел в лобовое стекло авто - РИА Новости Крым, 13.09.2022

В Севастополе юный пассажир мотоцикла влетел в лобовое стекло авто

В Севастополе двое несовершеннолетних студентов колледжа пострадали в ДТП при столкновении с легковым автомобилем, один из парней получил серьезные травмы,... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T13:03

2022-09-13T13:03

2022-09-13T13:03

севастополь

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0d/1124490050_0:125:660:496_1920x0_80_0_0_75d7bf1b567492a3ff39b517a62babbe.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе двое несовершеннолетних студентов колледжа пострадали в ДТП при столкновении с легковым автомобилем, один из парней получил серьезные травмы, влетев в лобовое стекло машины. Об этом сообщили в пресс-службе УВМД по городу.Как выяснилось, за рулем мотоцикла был 17-летний водитель, за его спиной находился 16-летний пассажир. Именно он больше всего пострадал в результате столкновения с автомобилем после неосторожного выезда со второстепенной дороги.Телесные повреждения получил и сам мотоциклист, нарушивший ПДД, уточнили в ведомстве.Правоохранители установили, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, не было и полиса ОСАГО. Еще одна статья Кодекса об административных правонарушениях – отсутствие шлема у пассажира двухколесного транспорта, а также сам факт управления им несовершеннолетним пассажиром.Руководство колледжа и департамент образования и науки города уже уведомили о случившемся. Ведется проверка.Госавтоинспекция напоминает, что детям и подросткам до 16 лет управлять любыми механическими транспортными средствами запрещено.Ранее 13 сентября в ДТП с мотоциклом и легковушкой в Судаке пострадали двое.

https://crimea.ria.ru/20220913/v-dtp-s-mototsiklom-i-legkovushkoy-v-sudake-postradali-dva-cheloveka-1124487439.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия