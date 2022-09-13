https://crimea.ria.ru/20220913/v-sevastopole-yunyy-passazhir-mototsikla-vletel-v-lobovoe-steklo-avto-1124490078.html
В Севастополе юный пассажир мотоцикла влетел в лобовое стекло авто
В Севастополе юный пассажир мотоцикла влетел в лобовое стекло авто - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Севастополе юный пассажир мотоцикла влетел в лобовое стекло авто
В Севастополе двое несовершеннолетних студентов колледжа пострадали в ДТП при столкновении с легковым автомобилем, один из парней получил серьезные травмы,... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T13:03
2022-09-13T13:03
2022-09-13T13:03
севастополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе двое несовершеннолетних студентов колледжа пострадали в ДТП при столкновении с легковым автомобилем, один из парней получил серьезные травмы, влетев в лобовое стекло машины. Об этом сообщили в пресс-службе УВМД по городу.Как выяснилось, за рулем мотоцикла был 17-летний водитель, за его спиной находился 16-летний пассажир. Именно он больше всего пострадал в результате столкновения с автомобилем после неосторожного выезда со второстепенной дороги.Телесные повреждения получил и сам мотоциклист, нарушивший ПДД, уточнили в ведомстве.Правоохранители установили, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, не было и полиса ОСАГО. Еще одна статья Кодекса об административных правонарушениях – отсутствие шлема у пассажира двухколесного транспорта, а также сам факт управления им несовершеннолетним пассажиром.Руководство колледжа и департамент образования и науки города уже уведомили о случившемся. Ведется проверка.Госавтоинспекция напоминает, что детям и подросткам до 16 лет управлять любыми механическими транспортными средствами запрещено.Ранее 13 сентября в ДТП с мотоциклом и легковушкой в Судаке пострадали двое.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-dtp-s-mototsiklom-i-legkovushkoy-v-sudake-postradali-dva-cheloveka-1124487439.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия
В Севастополе юный пассажир мотоцикла влетел в лобовое стекло авто
УМВД: в Севастополе двое студентов колледжа на мотоцикле попали в аварию – оба с травмами
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе двое несовершеннолетних студентов колледжа пострадали в ДТП при столкновении с легковым автомобилем, один из парней получил серьезные травмы, влетев в лобовое стекло машины. Об этом сообщили в пресс-службе УВМД по городу.
Как выяснилось, за рулем мотоцикла был 17-летний водитель, за его спиной находился 16-летний пассажир. Именно он больше всего пострадал в результате столкновения с автомобилем после неосторожного выезда со второстепенной дороги.
"Пассажир мотоцикла, который был без защитного шлема, ударился о лобовое стекло иномарки и получил значительные травмы", – сообщили в полиции.
Телесные повреждения получил и сам мотоциклист, нарушивший ПДД, уточнили в ведомстве.
Правоохранители установили, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, не было и полиса ОСАГО. Еще одна статья Кодекса об административных правонарушениях – отсутствие шлема у пассажира двухколесного транспорта, а также сам факт управления им несовершеннолетним пассажиром.
Руководство колледжа и департамент образования и науки города уже уведомили о случившемся. Ведется проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что детям и подросткам до 16 лет управлять любыми механическими транспортными средствами запрещено.