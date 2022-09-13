https://crimea.ria.ru/20220913/v-khersone-nachalis-pervye-shkolnye-vyplaty-po-10-tysyach-rubley-1124486405.html
В Херсоне начались первые "школьные" выплаты по 10 тысяч рублей
В Херсоне начались первые "школьные" выплаты по 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Херсоне начались первые "школьные" выплаты по 10 тысяч рублей
В Херсоне начали выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников и студентов колледжей. Об этом сообщила замглавы областной ВГА Екатерина Губарева. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T09:42
2022-09-13T09:42
2022-09-13T09:42
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Херсоне начали выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников и студентов колледжей. Об этом сообщила замглавы областной ВГА Екатерина Губарева."В Херсоне начались первые выплаты "школьных" 10 тысяч рублей. Первые единовременные пособия выдали в Херсоне для родителей школьников и студентов колледжей. По состоянию на 13 сентября около 14 тысяч родителей написали заявления на выплату единовременной помощи", - сообщила она.Всего на эту социальную помощь могут претендовать 22 тысячи жителей Херсонской области.Ранее власти Херсонской области сообщили, что для дополнительной социальной поддержки семей с детьми правительство региона выделяет единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника.
https://crimea.ria.ru/20220906/v-zaporozhskoy-oblasti-vyplatili-sotsialnuyu-pomosch-na-15-mlrd-rubley-1124416069.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, соцзащита
В Херсоне начались первые "школьные" выплаты по 10 тысяч рублей
В Херсоне начали выплачивать на школьников по 10 тысяч рублей