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В Херсоне начались первые "школьные" выплаты по 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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В Херсоне начались первые "школьные" выплаты по 10 тысяч рублей
В Херсоне начались первые "школьные" выплаты по 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 13.09.2022
В Херсоне начались первые "школьные" выплаты по 10 тысяч рублей
В Херсоне начали выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников и студентов колледжей. Об этом сообщила замглавы областной ВГА Екатерина Губарева. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T09:42
2022-09-13T09:42
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Херсоне начали выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников и студентов колледжей. Об этом сообщила замглавы областной ВГА Екатерина Губарева."В Херсоне начались первые выплаты "школьных" 10 тысяч рублей. Первые единовременные пособия выдали в Херсоне для родителей школьников и студентов колледжей. По состоянию на 13 сентября около 14 тысяч родителей написали заявления на выплату единовременной помощи", - сообщила она.Всего на эту социальную помощь могут претендовать 22 тысячи жителей Херсонской области.Ранее власти Херсонской области сообщили, что для дополнительной социальной поддержки семей с детьми правительство региона выделяет единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника.
https://crimea.ria.ru/20220906/v-zaporozhskoy-oblasti-vyplatili-sotsialnuyu-pomosch-na-15-mlrd-rubley-1124416069.html
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херсонская область, общество, соцзащита
В Херсоне начались первые "школьные" выплаты по 10 тысяч рублей

В Херсоне начали выплачивать на школьников по 10 тысяч рублей

09:42 13.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В Херсоне начали выплачивать по 10 тысяч рублей на школьников и студентов колледжей. Об этом сообщила замглавы областной ВГА Екатерина Губарева.
"В Херсоне начались первые выплаты "школьных" 10 тысяч рублей. Первые единовременные пособия выдали в Херсоне для родителей школьников и студентов колледжей. По состоянию на 13 сентября около 14 тысяч родителей написали заявления на выплату единовременной помощи", - сообщила она.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 12:21Новая жизнь на освобожденных территориях
В Запорожской области выплатили социальную помощь на 1,5 млрд рублей
Всего на эту социальную помощь могут претендовать 22 тысячи жителей Херсонской области.
Ранее власти Херсонской области сообщили, что для дополнительной социальной поддержки семей с детьми правительство региона выделяет единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбществоСоцзащита
 
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