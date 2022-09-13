https://crimea.ria.ru/20220913/trend-na-rodnoe-rossiyane-rasskazali-o-plyusakh-i-minusakh-otdykha-etim-letom-1124491122.html

Тренд на родное: россияне рассказали о плюсах и минусах отдыха этим летом

Тренд на родное: россияне рассказали о плюсах и минусах отдыха этим летом - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Тренд на родное: россияне рассказали о плюсах и минусах отдыха этим летом

Каждый третий россиянин реализовал планы на летний отдых в этом году, при этом количество тех, кто провел отпуск в путешествиях по стране, выросло в полтора... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T20:54

2022-09-13T20:54

2022-09-13T20:54

туризм

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Каждый третий россиянин реализовал планы на летний отдых в этом году, при этом количество тех, кто провел отпуск в путешествиях по стране, выросло в полтора раза. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Специалисты ВЦИОМ провели опрос по итогам летнего сезона и выяснили, что 35% респондентов отдохнули там, где планировали. Из тех, кто предпочел внутренний туризм, большинство выделили красивую природу и разнообразные активности.Среди того, что не понравилось в российском отдыхе, туристы отметили высокие цены. Однако количество таких ответов в сравнении с прошлым годом сократилось почти вдвое.Путин поручил создать новые всесезонные морские курорты в России >>"Это традиционный лидер этого рейтинга, но в этом году доля тех, кто выбирал этот вариант ответа, сократилась почти вдвое с 30 до 17%. Это может говорить о том, что отдых в стране становится более доступным, - подчеркнул Родин. - Также сократилось количество тех, кто бранил дороги и пробки, и тех, кто говорил о плохом количестве сервиса и качестве услуг".Отдых за границей предпочли 2% участвовавших в опросе россиян, что почти в семь раз ниже показателя прошлого года. В пятерку популярных зарубежных направлений вошли Абхазия, Египет, Казахстан, Таиланд и Турция.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, подводя предварительные итоги летнего сезона, сообщила, что с мая по август в стране отдохнуло около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные.

https://crimea.ria.ru/20220907/krym-obognal-kuban-v-reytinge-luchshikh-turisticheskikh-mest-1124428730.html

https://crimea.ria.ru/20220909/es-bolshe-ne-pustyat-rossiyskikh-turistov---vvedeny-zhestkie-ogranicheniya-1124455421.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество