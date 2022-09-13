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Тренд на родное: россияне рассказали о плюсах и минусах отдыха этим летом - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Тренд на родное: россияне рассказали о плюсах и минусах отдыха этим летом
Тренд на родное: россияне рассказали о плюсах и минусах отдыха этим летом - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Тренд на родное: россияне рассказали о плюсах и минусах отдыха этим летом
Каждый третий россиянин реализовал планы на летний отдых в этом году, при этом количество тех, кто провел отпуск в путешествиях по стране, выросло в полтора... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T20:54
2022-09-13T20:54
туризм
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Каждый третий россиянин реализовал планы на летний отдых в этом году, при этом количество тех, кто провел отпуск в путешествиях по стране, выросло в полтора раза. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.Специалисты ВЦИОМ провели опрос по итогам летнего сезона и выяснили, что 35% респондентов отдохнули там, где планировали. Из тех, кто предпочел внутренний туризм, большинство выделили красивую природу и разнообразные активности.Среди того, что не понравилось в российском отдыхе, туристы отметили высокие цены. Однако количество таких ответов в сравнении с прошлым годом сократилось почти вдвое.Путин поручил создать новые всесезонные морские курорты в России &gt;&gt;"Это традиционный лидер этого рейтинга, но в этом году доля тех, кто выбирал этот вариант ответа, сократилась почти вдвое с 30 до 17%. Это может говорить о том, что отдых в стране становится более доступным, - подчеркнул Родин. - Также сократилось количество тех, кто бранил дороги и пробки, и тех, кто говорил о плохом количестве сервиса и качестве услуг".Отдых за границей предпочли 2% участвовавших в опросе россиян, что почти в семь раз ниже показателя прошлого года. В пятерку популярных зарубежных направлений вошли Абхазия, Египет, Казахстан, Таиланд и Турция.Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, подводя предварительные итоги летнего сезона, сообщила, что с мая по август в стране отдохнуло около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные.
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общество
Тренд на родное: россияне рассказали о плюсах и минусах отдыха этим летом

ВЦИОМ: число отправившихся в поездки по России людей выросло в 1,5 раза

20:54 13.09.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Каждый третий россиянин реализовал планы на летний отдых в этом году, при этом количество тех, кто провел отпуск в путешествиях по стране, выросло в полтора раза. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Специалисты ВЦИОМ провели опрос по итогам летнего сезона и выяснили, что 35% респондентов отдохнули там, где планировали. Из тех, кто предпочел внутренний туризм, большинство выделили красивую природу и разнообразные активности.
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"В 1,5 раза выросло число тех, кто выехал в отпуск в другой город России. В отдыхе в России респондентам понравились красивая природа, эта доля выросла с 16 до 19%, увеличилась доля тех, кого впечатлили возможности активного отдыха – с 14 до 17%. Также людям понравилась хорошая погода", - рассказал Родин.
Среди того, что не понравилось в российском отдыхе, туристы отметили высокие цены. Однако количество таких ответов в сравнении с прошлым годом сократилось почти вдвое.
Путин поручил создать новые всесезонные морские курорты в России >>
"Это традиционный лидер этого рейтинга, но в этом году доля тех, кто выбирал этот вариант ответа, сократилась почти вдвое с 30 до 17%. Это может говорить о том, что отдых в стране становится более доступным, - подчеркнул Родин. - Также сократилось количество тех, кто бранил дороги и пробки, и тех, кто говорил о плохом количестве сервиса и качестве услуг".
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Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова, подводя предварительные итоги летнего сезона, сообщила, что с мая по август в стране отдохнуло около 25 млн человек, что превысило показатели прошлого года и допандемийные.
 
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