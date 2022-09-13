https://crimea.ria.ru/20220913/ekipazh-mi-35-vks-rf-unichtozhil-ukrainskuyu-bronetankovuyu-kolonnu-pod-izyumom-1124485818.html
Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T08:48
2022-09-13T08:48
2022-09-13T10:19
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа Ми-35 армейской авиации Западного военного округа обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению киевского режима на Изюмском направлении. Летчики совершали более пяти боевых вылетов в сутки в любое время.Действия летчиков позволили остановили продвижение украинских формирований на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских войск.Кроме того, Минобороны опубликовало кадры работы экипажей российской армейской авиации, на которых боевые вылеты Ми-35 в зоне проведения специальной военной операции и поражение целей выявленных целей.
украина
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0d/1124487134_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8436d989c908ffe4e0ae9b18a25f1633.jpg
Работа экипажа российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе
Экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну, сообщили в Минобороны России.
2022-09-13T08:48
true
PT1M08S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, видео
Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны России.
2022-09-13T08:48
true
PT1M08S
Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом - МО РФ
08:48 13.09.2022 (обновлено: 10:19 13.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа Ми-35 армейской авиации Западного военного округа обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению киевского режима на Изюмском направлении. Летчики совершали более пяти боевых вылетов в сутки в любое время.
"В районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. Оценив обстановку, экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены", - говорится в сообщении МО РФ.
Действия летчиков позволили остановили продвижение украинских формирований на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских войск.
Кроме того, Минобороны опубликовало кадры работы экипажей российской армейской авиации, на которых боевые вылеты Ми-35 в зоне проведения специальной военной операции и поражение целей выявленных целей.