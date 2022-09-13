https://crimea.ria.ru/20220913/ekipazh-mi-35-vks-rf-unichtozhil-ukrainskuyu-bronetankovuyu-kolonnu-pod-izyumom-1124485818.html

Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом

Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Экипаж Ми-35 ВКС РФ уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом

Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщили во вторник в... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T08:48

2022-09-13T08:48

2022-09-13T10:19

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа Ми-35 армейской авиации Западного военного округа обеспечивали поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению киевского режима на Изюмском направлении. Летчики совершали более пяти боевых вылетов в сутки в любое время.Действия летчиков позволили остановили продвижение украинских формирований на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских войск.Кроме того, Минобороны опубликовало кадры работы экипажей российской армейской авиации, на которых боевые вылеты Ми-35 в зоне проведения специальной военной операции и поражение целей выявленных целей.

украина

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2022

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Работа экипажа российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну, сообщили в Минобороны России. 2022-09-13T08:48 true PT1M08S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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