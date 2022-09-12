https://crimea.ria.ru/20220912/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1124471744.html

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

В связи прохождением атмосферных фронтальных раздело в ближайшие трое суток погода на полуострове изменится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T00:01

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2022-09-12T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В связи прохождением атмосферных фронтальных раздело в ближайшие трое суток погода на полуострове изменится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Ночью и днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.В Евпатории переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...17, днем +22...24.В Алуште и Ялте переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17...19, днем +23...25.В Феодосии, Судаке и Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16...18, днем +22...24.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество