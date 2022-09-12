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Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В связи прохождением атмосферных фронтальных раздело в ближайшие трое суток погода на полуострове изменится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T00:01
2022-09-12T00:01
2022-09-12T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В связи прохождением атмосферных фронтальных раздело в ближайшие трое суток погода на полуострове изменится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Ночью и днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.В Евпатории переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...17, днем +22...24.В Алуште и Ялте переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17...19, днем +23...25.В Феодосии, Судаке и Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16...18, днем +22...24.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Погода в Крыму на понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. В связи прохождением атмосферных фронтальных раздело в ближайшие трое суток погода на полуострове изменится. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Пройдут дожди с грозами, в понедельник местами сильные. Температура воздуха ночью +11…16 градусов, на побережье до +19; днем +20…25, в горах +14…19. Ветер северо-западный 8-13 м/с, в южных районах и в горах усилится до 17 м/с. В последующие сутки температура воздуха понизится на 3-4 градуса", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Ночью и днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.
В Евпатории переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15...17, днем +22...24.
В Алуште и Ялте переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +17...19, днем +23...25.
В Феодосии, Судаке и Керчи переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +16...18, днем +22...24.