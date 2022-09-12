Рейтинг@Mail.ru
Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220912/padenie-so-skaly-i-borba-so-stikhiey--proisshestviya-v-sevastopole-1124481434.html
Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе
Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе
В Севастополе спасли мужчину, который получил травмы при падении с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T16:48
2022-09-12T16:48
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119891633_0:27:1000:590_1920x0_80_0_0_3c587ba1fee3b9fb19077d4d958f3e9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе спасли мужчину, который получил травмы при падении с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.Инцидент произошел на выходных в районе остановки "Маяк" Гагаринского района. На место происшествия оперативно прибыли спасатели."Они извлекли пострадавшего из труднодоступного места и передали сотрудникам скорой помощи. В поисково-спасательных работах были задействованы три человека и одна единица техники", - говорится в сообщении.В этот же день помощь севастопольских спасателей понадобилась туристке в районе Яшмового пляжа.
https://crimea.ria.ru/20220830/na-plyazhe-v-sevastopole-spasli-muzhchinu-s-travmoy-golovy-1124340249.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119891633_12:0:799:590_1920x0_80_0_0_07382d2d00209619a07f8f2e46a1a622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия
Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе

В Севастополе спасли упавшего с высоты мужчину и попавшую в плен стихии женщину

16:48 12.09.2022
 
© Пресс-служба ЦГЗ СевастополяАвтомобиль Центра гражданской защиты г. Севастополя
Автомобиль Центра гражданской защиты г. Севастополя
© Пресс-служба ЦГЗ Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе спасли мужчину, который получил травмы при падении с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.
Инцидент произошел на выходных в районе остановки "Маяк" Гагаринского района. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
"Они извлекли пострадавшего из труднодоступного места и передали сотрудникам скорой помощи. В поисково-спасательных работах были задействованы три человека и одна единица техники", - говорится в сообщении.
В этот же день помощь севастопольских спасателей понадобилась туристке в районе Яшмового пляжа.
"Женщина была застигнута стихией и не могла самостоятельно выбраться в районе дикого пляжа Яшмовый. Спасатели нашли пострадавшую и на катере эвакуировали ее. В работах также было задействовано три человека", - добавили в ведомстве.
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 11:09
На пляже в Севастополе спасли мужчину с травмой головы
 
СевастопольПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:28Семь человек пострадали при столкновении автобусов под Краснодаром
18:15Дольше всех в космосе: российский космонавт побьет мировой рекорд
17:57Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
17:38Обстрел села в Белгородской области – есть погибшая и раненые
17:30Сальдо впервые с начала лечения обратился к жителям Херсонской области
17:23Левые партии теряют избирателей – политолог об итогах выборов
17:09Росгвардия задержала девятерых пособников ВСУ - найдены 10 схронов
16:48Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе
16:21Как противостоять активной пропаганде национализма - взгляд из Крыма
16:07Харьков остался без света и воды
15:54Крымского адвоката обвиняют в крупном мошенничестве
15:43Запорожская область получает электроэнергию через Крым
15:17В Турции начались военно-морские учения с участием 15 стран НАТО
14:45Крымчанка зарезала своего маленького сына – дело передано в суд
14:28Путин оценил экономическую ситуацию в стране
14:07ВСУ обстреляли пограничный пункт в Белгородской области
13:59Российские военные не покинут территории ЗАЭС – Песков
13:43Аксенов прокомментировал задержание украинских террористов в Крыму
13:36Под Николаевом уничтожен склад ВСУ с десятками тысяч тонн боеприпасов
13:25Севастополь простился с погибшим под Херсоном героем СВО
Лента новостейМолния