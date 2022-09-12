https://crimea.ria.ru/20220912/padenie-so-skaly-i-borba-so-stikhiey--proisshestviya-v-sevastopole-1124481434.html

Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе

Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе

В Севастополе спасли мужчину, который получил травмы при падении с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T16:48

2022-09-12T16:48

2022-09-12T16:48

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе спасли мужчину, который получил травмы при падении с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.Инцидент произошел на выходных в районе остановки "Маяк" Гагаринского района. На место происшествия оперативно прибыли спасатели."Они извлекли пострадавшего из труднодоступного места и передали сотрудникам скорой помощи. В поисково-спасательных работах были задействованы три человека и одна единица техники", - говорится в сообщении.В этот же день помощь севастопольских спасателей понадобилась туристке в районе Яшмового пляжа.

https://crimea.ria.ru/20220830/na-plyazhe-v-sevastopole-spasli-muzhchinu-s-travmoy-golovy-1124340249.html

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия