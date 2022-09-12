https://crimea.ria.ru/20220912/padenie-so-skaly-i-borba-so-stikhiey--proisshestviya-v-sevastopole-1124481434.html
Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе
Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе
В Севастополе спасли мужчину, который получил травмы при падении с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T16:48
2022-09-12T16:48
2022-09-12T16:48
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119891633_0:27:1000:590_1920x0_80_0_0_3c587ba1fee3b9fb19077d4d958f3e9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе спасли мужчину, который получил травмы при падении с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.Инцидент произошел на выходных в районе остановки "Маяк" Гагаринского района. На место происшествия оперативно прибыли спасатели."Они извлекли пострадавшего из труднодоступного места и передали сотрудникам скорой помощи. В поисково-спасательных работах были задействованы три человека и одна единица техники", - говорится в сообщении.В этот же день помощь севастопольских спасателей понадобилась туристке в районе Яшмового пляжа.
https://crimea.ria.ru/20220830/na-plyazhe-v-sevastopole-spasli-muzhchinu-s-travmoy-golovy-1124340249.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0a/1119891633_12:0:799:590_1920x0_80_0_0_07382d2d00209619a07f8f2e46a1a622.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Падение со скалы и борьба со стихией – происшествия в Севастополе
В Севастополе спасли упавшего с высоты мужчину и попавшую в плен стихии женщину
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе спасли мужчину, который получил травмы при падении с высоты. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты города.
Инцидент произошел на выходных в районе остановки "Маяк" Гагаринского района. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
"Они извлекли пострадавшего из труднодоступного места и передали сотрудникам скорой помощи. В поисково-спасательных работах были задействованы три человека и одна единица техники", - говорится в сообщении.
В этот же день помощь севастопольских спасателей понадобилась туристке в районе Яшмового пляжа.
"Женщина была застигнута стихией и не могла самостоятельно выбраться в районе дикого пляжа Яшмовый. Спасатели нашли пострадавшую и на катере эвакуировали ее. В работах также было задействовано три человека", - добавили в ведомстве.