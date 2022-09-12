https://crimea.ria.ru/20220912/nyneshnie-ultimatumy-kievu--detskaya-razminka-zayavil-medvedev-1124475575.html

Нынешние "ультиматумы" Киеву – детская разминка, заявил Медведев

Нынешние "ультиматумы" Киеву – детская разминка, заявил Медведев - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Нынешние "ультиматумы" Киеву – детская разминка, заявил Медведев

России нужна полная капитуляция Киева на условиях Москвы, такое заявление в понедельник сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T10:49

2022-09-12T10:49

2022-09-12T10:49

специальная военная операция рф на украине

украина

российская федерация (россия, рф)

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. России нужна полная капитуляция Киева на условиях Москвы, такое заявление в понедельник сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220826/otkaza-kieva-ot-vstupleniya-v-nato-bolshe-nedostatochno-dlya-mira---medvedev-1124311723.html

украина

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, украина, российская федерация (россия, рф), дмитрий медведев