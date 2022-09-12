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Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю
Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю
Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам более 7 млн рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T20:21
2022-09-12T20:21
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам более 7 млн рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК."В период с 5 по 11 сентября полицией зарегистрировано 75 фактов мошеннических действий на общую сумму ущерба 7 158 538 рублей", - констатируют правоохранители.По их данным, максимальная единоразовая сумма ущерба, которую удалось получить мошенникам посредством звонков, составила более миллиона рублей. Одиннадцать человек лишились денег, установив под диктовку мошенников сторонние приложения, еще 12 афер носят общеуголовный характер.В МВД напомнили основные правила: не переходить по ссылкам неизвестных источников; оказавшись на сайте продавца, внимательно проверить информацию в его адресной строке (отличить фишинговое сайты от настоящих бывает сложно, ввиду того, что от известного портала отличие может быть лишь в одной букве или символе); не переводить обсуждение условий сделки в различные мессенджеры; никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, CVC/CVV-код на обратной стороне карты, ПИН-код и одноразовые пароли.Неделей ранее правоохранители зарегистрировали 57 фактов мошенничества на общую сумму 11 млн 839 тыс. рублей. Больше всех - 5 млн рублей - телефонному аферисту отдала 54-летняя жительница Симферополя.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мвд по республике крым, общество
Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю

МВД по РК: жители Крыма на прошлой неделе отдали аферистам более 7 млн рублей

20:21 12.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Жители Крыма на прошлой неделе отдали мошенникам более 7 млн рублей, чаще всего аферисты действовали через интернет и по телефону, сообщает пресс-служба МВД по РК.
"В период с 5 по 11 сентября полицией зарегистрировано 75 фактов мошеннических действий на общую сумму ущерба 7 158 538 рублей", - констатируют правоохранители.
По их данным, максимальная единоразовая сумма ущерба, которую удалось получить мошенникам посредством звонков, составила более миллиона рублей. Одиннадцать человек лишились денег, установив под диктовку мошенников сторонние приложения, еще 12 афер носят общеуголовный характер.
"Мошенники используют схему обмана людей с использованием разных мессенджеров. Суть такой схемы состоит в том, что они пытаются увести потенциальную жертву из чата безопасной онлайн-площадки для сделок в один из мессенджеров. Злоумышленники объясняют это тем, что так удобнее будет обсудить все детали сделки. На самом деле они боятся, что служба безопасности сервиса сможет их отследить и тем самым помешает совершению преступной деятельности", - привели пример в ведомстве.
В МВД напомнили основные правила: не переходить по ссылкам неизвестных источников; оказавшись на сайте продавца, внимательно проверить информацию в его адресной строке (отличить фишинговое сайты от настоящих бывает сложно, ввиду того, что от известного портала отличие может быть лишь в одной букве или символе); не переводить обсуждение условий сделки в различные мессенджеры; никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковской карты, CVC/CVV-код на обратной стороне карты, ПИН-код и одноразовые пароли.
Неделей ранее правоохранители зарегистрировали 57 фактов мошенничества на общую сумму 11 млн 839 тыс. рублей. Больше всех - 5 млн рублей - телефонному аферисту отдала 54-летняя жительница Симферополя.
 
МВД по Республике КрымОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
20:21Мошенники "заработали" на доверчивости крымчан 7 млн за неделю
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