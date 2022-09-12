https://crimea.ria.ru/20220912/gotovy-li-rossiyskie-pedagogi-k-razgovoram-o-vazhnom-1124481082.html
Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном" - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
Вести "Разговоры о важном" классным руководителям будут помогать приглашенные эксперты и советники по воспитанию. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T17:57
2022-09-12T17:57
2022-09-12T17:57
образование в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123360739_0:15:3076:1745_1920x0_80_0_0_46cd5a9b6aa17fc1c9bdd7f6b8137ce4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Вести "Разговоры о важном" классным руководителям будут помогать приглашенные эксперты и советники по воспитанию. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия "Разговоры о важном". Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России."В помощь учителям приглашаются спикеры, известные политики, историки, общественные деятели, которые помогают в доверительной остановке обсуждать любые темы", – рассказала она и отметила, что в такой работе в первую очередь заинтересованы школы.Красникова также рассказала, что во всех учебных заведениях Крыма в этом году введут должности советников по воспитанию. Специалисты будут помогать классным руководителям выстраивать "единое воспитательное пространство".При этом замминистра образования предупредила, что для успешного внедрения подобной практики в школах потребуется время и внимание, как со стороны педагогов, так и родителей.Ранее сообщалось, что в школах России пройдут уроки, посвященные военной спецоперации РФ на Украине.
https://crimea.ria.ru/20220623/eksperty-nazvali-oshibki-v-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi-1123626718.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123360739_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_b739ee6c2940b2b8f7cdc14d074d8626.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование в россии, общество
Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
Вести "Разговоры о важном" учителям будут помогать советники и эксперты
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым.
Вести "Разговоры о важном" классным руководителям будут помогать приглашенные эксперты и советники по воспитанию. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.
С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия "Разговоры о важном". Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.
По ее словам, сегодня образовательная сфера стремится максимально поддержать учителей и подготовить их к общению с детьми на интересующие их порой откровенные и острые темы, в том числе в рамках классных часов и "Разговоров о важном". Готовя учебные программы дополнительного образования, министерства учитывают разный профиль, опыт работы и общения с детьми у разных преподавателей, и планируют привлекать к таким беседам экспертов.
"В помощь учителям приглашаются спикеры, известные политики, историки, общественные деятели, которые помогают в доверительной остановке обсуждать любые темы", – рассказала она и отметила, что в такой работе в первую очередь заинтересованы школы.
Красникова также рассказала, что во всех учебных заведениях Крыма в этом году введут должности советников по воспитанию. Специалисты будут помогать классным руководителям выстраивать "единое воспитательное пространство".
При этом замминистра образования предупредила, что для успешного внедрения подобной практики в школах потребуется время и внимание, как со стороны педагогов, так и родителей.
Ранее сообщалось, что в школах России пройдут уроки, посвященные военной спецоперации
РФ на Украине.