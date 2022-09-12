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Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном" - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном" - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"
Вести "Разговоры о важном" классным руководителям будут помогать приглашенные эксперты и советники по воспитанию. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T17:57
2022-09-12T17:57
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Вести "Разговоры о важном" классным руководителям будут помогать приглашенные эксперты и советники по воспитанию. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия "Разговоры о важном". Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России."В помощь учителям приглашаются спикеры, известные политики, историки, общественные деятели, которые помогают в доверительной остановке обсуждать любые темы", – рассказала она и отметила, что в такой работе в первую очередь заинтересованы школы.Красникова также рассказала, что во всех учебных заведениях Крыма в этом году введут должности советников по воспитанию. Специалисты будут помогать классным руководителям выстраивать "единое воспитательное пространство".При этом замминистра образования предупредила, что для успешного внедрения подобной практики в школах потребуется время и внимание, как со стороны педагогов, так и родителей.Ранее сообщалось, что в школах России пройдут уроки, посвященные военной спецоперации РФ на Украине.
https://crimea.ria.ru/20220623/eksperty-nazvali-oshibki-v-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi-1123626718.html
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образование в россии, общество
Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"

Вести "Разговоры о важном" учителям будут помогать советники и эксперты

17:57 12.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Вести "Разговоры о важном" классным руководителям будут помогать приглашенные эксперты и советники по воспитанию. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.
С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия "Разговоры о важном". Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.
По ее словам, сегодня образовательная сфера стремится максимально поддержать учителей и подготовить их к общению с детьми на интересующие их порой откровенные и острые темы, в том числе в рамках классных часов и "Разговоров о важном". Готовя учебные программы дополнительного образования, министерства учитывают разный профиль, опыт работы и общения с детьми у разных преподавателей, и планируют привлекать к таким беседам экспертов.
"В помощь учителям приглашаются спикеры, известные политики, историки, общественные деятели, которые помогают в доверительной остановке обсуждать любые темы", – рассказала она и отметила, что в такой работе в первую очередь заинтересованы школы.
Красникова также рассказала, что во всех учебных заведениях Крыма в этом году введут должности советников по воспитанию. Специалисты будут помогать классным руководителям выстраивать "единое воспитательное пространство".
При этом замминистра образования предупредила, что для успешного внедрения подобной практики в школах потребуется время и внимание, как со стороны педагогов, так и родителей.
Ранее сообщалось, что в школах России пройдут уроки, посвященные военной спецоперации РФ на Украине.
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