https://crimea.ria.ru/20220912/gotovy-li-rossiyskie-pedagogi-k-razgovoram-o-vazhnom-1124481082.html

Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"

Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном" - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Готовы ли российские педагоги к "Разговорам о важном"

Вести "Разговоры о важном" классным руководителям будут помогать приглашенные эксперты и советники по воспитанию. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-12T17:57

2022-09-12T17:57

2022-09-12T17:57

образование в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1b/1123360739_0:15:3076:1745_1920x0_80_0_0_46cd5a9b6aa17fc1c9bdd7f6b8137ce4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Вести "Разговоры о важном" классным руководителям будут помогать приглашенные эксперты и советники по воспитанию. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Оксана Красникова.С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия "Разговоры о важном". Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России."В помощь учителям приглашаются спикеры, известные политики, историки, общественные деятели, которые помогают в доверительной остановке обсуждать любые темы", – рассказала она и отметила, что в такой работе в первую очередь заинтересованы школы.Красникова также рассказала, что во всех учебных заведениях Крыма в этом году введут должности советников по воспитанию. Специалисты будут помогать классным руководителям выстраивать "единое воспитательное пространство".При этом замминистра образования предупредила, что для успешного внедрения подобной практики в школах потребуется время и внимание, как со стороны педагогов, так и родителей.Ранее сообщалось, что в школах России пройдут уроки, посвященные военной спецоперации РФ на Украине.

https://crimea.ria.ru/20220623/eksperty-nazvali-oshibki-v-organizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi-1123626718.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, общество