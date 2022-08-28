https://crimea.ria.ru/20220828/v-shkolakh-rossii-12-sentyabrya-rasskazhut-o-voennoy-spetsoperatsii-1124323685.html

В школах России 12 сентября расскажут о военной спецоперации

В школах России 12 сентября расскажут о военной спецоперации - РИА Новости Крым, 28.08.2022

В школах России 12 сентября расскажут о военной спецоперации

В школах России 12 сентября состоятся классные часы, посвященные спецоперации РФ на Украине. Они пройдут во всех классах средней и старшей школы. РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T18:22

2022-08-28T18:22

2022-08-28T18:22

образование в россии

общество

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В школах России 12 сентября состоятся классные часы, посвященные спецоперации РФ на Украине. Они пройдут во всех классах средней и старшей школы.Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Минпросвещения России. Уроки будет входить в цикл "Разговоры о важном".Эксперты оценили идею исключить английский язык из школьной программы>>"Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР – русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные – герои", - говорится в документе.В методических рекомендациях для проведения урока для школьников 5-7 классов предлагается использовать истории военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также в методических рекомендациях даются определения слов "Патриотизм", "Патриот", "Родина" и предлагается дать школьникам возможность рассказать, чем они гордятся в России, что уважают в своей стране и как хотят быть ей полезными.Аналогичные методические рекомендации должны быть применены и в более старших классах.Стандарт церемонии поднятия флага в школах утвердили в России>>"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, общество, специальная военная операция рф на украине