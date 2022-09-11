https://crimea.ria.ru/20220911/vs-rf-udarili-iskanderami-po-ukrainskim-podrazdeleniyam-v-dnr-1124470992.html
ВС РФ ударили "Искандерами" по украинским подразделениям в ДНР
ВС РФ ударили "Искандерами" по украинским подразделениям в ДНР - РИА Новости Крым, 11.09.2022
ВС РФ ударили "Искандерами" по украинским подразделениям в ДНР
Российские военные нанесли удары ракетами "Искандер" по украинским военным во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T13:52
2022-09-11T13:52
2022-09-11T13:53
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары ракетами "Искандер" по украинским военным во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Также в районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и семь единиц военной техники.В целом за сутки российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка ДНР, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Также поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103-х районах.В районах населенных пунктов Николаевка ДНР и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
https://crimea.ria.ru/20220911/v-mo-rf-rasskazali-ob-udarakh-po-ukrainskim-chastyam-v-kharkovskoy-oblasti-1124470867.html
https://crimea.ria.ru/20220911/voronezh-primet-500-bezhentsev-iz-kharkovskoy-oblasti--vlasti-1124470637.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине
ВС РФ ударили "Искандерами" по украинским подразделениям в ДНР
Минобороны: ВС РФ нанесли удар "Искандерами" по украинским военным на ж/д станции в ДНР
13:52 11.09.2022 (обновлено: 13:53 11.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары ракетами "Искандер" по украинским военным во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" нанесен удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР", - сказал он на брифинге в воскресенье.
Также в районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и семь единиц военной техники.
В целом за сутки российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артемовска и Райгородка ДНР, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Также поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103-х районах.
В районах населенных пунктов Николаевка ДНР и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.