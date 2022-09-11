https://crimea.ria.ru/20220911/politolog-otsenil-ideyu-vkhozhdeniya-novykh-regionov-v-rossiyu-bez-referenduma-1124471867.html

Политолог оценил идею вхождения новых регионов в Россию без референдума

Политолог оценил идею вхождения новых регионов в Россию без референдума - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Политолог оценил идею вхождения новых регионов в Россию без референдума

Идея вхождения освобожденных территорий в состав России без проведения референдума логична и имеет право быть рассмотренной, поскольку жители этих регионов уже... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T17:07

2022-09-11T17:07

2022-09-11T17:07

радио "спутник в крыму"

политика

мнения

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Идея вхождения освобожденных территорий в состав России без проведения референдума логична и имеет право быть рассмотренной, поскольку жители этих регионов уже для себя решили быть с Россией. Такое мнение высказал политолог, журналист и медиаэксперт Александр Малькевич.По мнению эксперта, принять новые территории в состав России можно было бы на основании официального обращения руководства этих регионов, подписав соответствующие документы 4 ноября – в День народного единства."Мое личное мнение: можно было бы такой вариант рассмотреть, а воссоединить эти территории с Россией по итогам обращения руководства (освобожденных регионов) как раз 4 ноября. Сама дата правильная. День народного единства в широких народных массах "недокручен", и может появиться дополнительный глубокий смысл про воссоединение русских земель", - сказал Малькевич в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам политолога, который работает в Херсонской и Запорожской областях, помогая наладить работу местных государственных СМИ, население этих регионов "готово войти в состав России еще позавчера".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вхождение в состав России освобожденных территорий юга Украины логично и без проведения голосования, но это будет решать высшее руководство страны.

https://crimea.ria.ru/20220908/ot-khersona-do-donbassa-daty-rabotayuschie-na-referendumy-v-novykh-regionakh-1124445366.html

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политика, мнения, украина