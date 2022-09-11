https://crimea.ria.ru/20220911/politolog-otsenil-ideyu-vkhozhdeniya-novykh-regionov-v-rossiyu-bez-referenduma-1124471867.html
Политолог оценил идею вхождения новых регионов в Россию без референдума
Политолог оценил идею вхождения новых регионов в Россию без референдума - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Политолог оценил идею вхождения новых регионов в Россию без референдума
Идея вхождения освобожденных территорий в состав России без проведения референдума логична и имеет право быть рассмотренной, поскольку жители этих регионов уже... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T17:07
2022-09-11T17:07
2022-09-11T17:07
радио "спутник в крыму"
политика
мнения
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124166108_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_365ab13c7edfffdf09c75d30618dd044.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Идея вхождения освобожденных территорий в состав России без проведения референдума логична и имеет право быть рассмотренной, поскольку жители этих регионов уже для себя решили быть с Россией. Такое мнение высказал политолог, журналист и медиаэксперт Александр Малькевич.По мнению эксперта, принять новые территории в состав России можно было бы на основании официального обращения руководства этих регионов, подписав соответствующие документы 4 ноября – в День народного единства."Мое личное мнение: можно было бы такой вариант рассмотреть, а воссоединить эти территории с Россией по итогам обращения руководства (освобожденных регионов) как раз 4 ноября. Сама дата правильная. День народного единства в широких народных массах "недокручен", и может появиться дополнительный глубокий смысл про воссоединение русских земель", - сказал Малькевич в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам политолога, который работает в Херсонской и Запорожской областях, помогая наладить работу местных государственных СМИ, население этих регионов "готово войти в состав России еще позавчера".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вхождение в состав России освобожденных территорий юга Украины логично и без проведения голосования, но это будет решать высшее руководство страны.
https://crimea.ria.ru/20220908/ot-khersona-do-donbassa-daty-rabotayuschie-na-referendumy-v-novykh-regionakh-1124445366.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124166108_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_e3bc7a5586b262828985693166c7000f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мнения, украина
Политолог оценил идею вхождения новых регионов в Россию без референдума
Эксперт Малькевич: идея включить регионы в РФ без референдума имеет право на рассмотрение
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Идея вхождения освобожденных территорий в состав России без проведения референдума логична и имеет право быть рассмотренной, поскольку жители этих регионов уже для себя решили быть с Россией. Такое мнение высказал политолог, журналист и медиаэксперт Александр Малькевич.
По мнению эксперта, принять новые территории в состав России можно было бы на основании официального обращения руководства этих регионов, подписав соответствующие документы 4 ноября – в День народного единства.
"Мое личное мнение: можно было бы такой вариант рассмотреть, а воссоединить эти территории с Россией по итогам обращения руководства (освобожденных регионов) как раз 4 ноября. Сама дата правильная. День народного единства в широких народных массах "недокручен", и может появиться дополнительный глубокий смысл про воссоединение русских земель", - сказал Малькевич в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
По словам политолога, который работает в Херсонской и Запорожской областях, помогая наладить работу местных государственных СМИ, население этих регионов "готово войти в состав России еще позавчера".
"Люди там давно для себя решили: они хотят быть с Россией, хотят, чтобы закончился этот кровавый кошмар с обстрелами со стороны Украины. Они хотят, чтобы было зафиксировано законодательно, что Россия здесь навсегда, что она не уйдет, что люди под защитой большой сильной страны будут строить свою мирную жизнь. Им для этого какие-то референдумы, голосования не нужны", - убежден Малькевич.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вхождение в состав России освобожденных территорий юга Украины логично и без проведения голосования, но это будет решать высшее руководство страны.