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ВС РФ сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой – МО РФ - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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ВС РФ сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой – МО РФ
ВС РФ сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой – МО РФ - РИА Новости Крым, 10.09.2022
ВС РФ сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой – МО РФ
В районе Новой Каховки Херсонской области средствами ПВО сбиты в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, также за сутки уничтожено шесть РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T15:39
2022-09-10T15:39
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В районе Новой Каховки Херсонской области средствами ПВО сбиты в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, также за сутки уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены семь пунктов управления ВСУ в районах Розовки, Очеретино, Водяного, Новомихайловки и Угледара в ДНР, Снигиревки и Новониколаевки в Николаевской области, 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах. В районе населенного пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/vks-rossii-unichtozhili-punkt-dislokatsii-krakena-pod-balakleey-1124465026.html
https://crimea.ria.ru/20220909/chast-uchastnikov-nastupleniya-vsu-na-khersonskuyu-oblast-popali-v-plen-1124450644.html
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РИА Новости Крым
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96
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
ВС РФ сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой – МО РФ

МО РФ: ВС России сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой и уничтожили склады ВСУ

15:39 10.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В районе Новой Каховки Херсонской области средствами ПВО сбиты в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, также за сутки уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, поражены семь пунктов управления ВСУ в районах Розовки, Очеретино, Водяного, Новомихайловки и Угледара в ДНР, Снигиревки и Новониколаевки в Николаевской области, 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах. В районе населенного пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
15:21
ВКС России уничтожили пункт дислокации "Кракена" под Балаклеей
"В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах Георгиевки, Красногоровки, Антоновки, Романовки, Очеретино, Новгородского и Новоселовки Первой ДНР. В районе Новоселовки Первой также уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 13 беспилотников", - добавил генерал-лейтенант.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.
Боеприпасы военнослужащего российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 09:29
Часть участников наступления ВСУ на Херсонскую область попали в плен
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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