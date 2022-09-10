https://crimea.ria.ru/20220910/vs-rf-sbili-pyat-raket-himars-nad-novoy-kakhovkoy--mo-rf-1124465278.html

ВС РФ сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой – МО РФ

ВС РФ сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой – МО РФ - РИА Новости Крым, 10.09.2022

ВС РФ сбили пять ракет HIMARS над Новой Каховкой – МО РФ

В районе Новой Каховки Херсонской области средствами ПВО сбиты в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, также за сутки уничтожено шесть РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T15:39

2022-09-10T15:39

2022-09-10T15:39

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В районе Новой Каховки Херсонской области средствами ПВО сбиты в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, также за сутки уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены семь пунктов управления ВСУ в районах Розовки, Очеретино, Водяного, Новомихайловки и Угледара в ДНР, Снигиревки и Новониколаевки в Николаевской области, 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах. В районе населенного пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 152 вертолета, 1929 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4870 танков и других боевых бронированных машин, 830 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3375 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5432 единицы специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220910/vks-rossii-unichtozhili-punkt-dislokatsii-krakena-pod-balakleey-1124465026.html

https://crimea.ria.ru/20220909/chast-uchastnikov-nastupleniya-vsu-na-khersonskuyu-oblast-popali-v-plen-1124450644.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф