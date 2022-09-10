https://crimea.ria.ru/20220910/v-kurskoy-oblasti-pogib-sotrudnik-rosgvardii-posle-napadeniya-neizvestnykh-1124464773.html
В Курской области погиб сотрудник Росгвардии после нападения неизвестных
В Курской области погиб сотрудник Росгвардии после нападения неизвестных - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В Курской области погиб сотрудник Росгвардии после нападения неизвестных
Следком России возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области, сообщается на официальном сайте СК РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T14:30
2022-09-10T14:30
2022-09-10T14:30
курская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Следком России возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области, сообщается на официальном сайте СК РФ.Накануне вечером местные власти сообщили о том, что в Суджанском районе Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии. Отмечается, то один из Росгвардейцев впоследствии умер в больнице.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к преступлению.
курская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Курской области погиб сотрудник Росгвардии после нападения неизвестных
СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии под Курском
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Следком России возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области, сообщается на официальном сайте СК РФ.
Накануне вечером местные власти сообщили о том, что в Суджанском районе Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии.
Отмечается, то один из Росгвардейцев впоследствии умер в больнице.
"По имеющимся данным вчера в Суджанском районе Курской области произошло нападение неизвестных на сотрудников Росгвардии, проводивших оперативно-розыскные мероприятия. В результате один из сотрудников органов правопорядка получил ранение и в последующем скончался в медицинском учреждении", - сообщили в субботу в пресс-службе Следкома РФ.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к преступлению.