https://crimea.ria.ru/20220910/v-kurskoy-oblasti-pogib-sotrudnik-rosgvardii-posle-napadeniya-neizvestnykh-1124464773.html

В Курской области погиб сотрудник Росгвардии после нападения неизвестных

В Курской области погиб сотрудник Росгвардии после нападения неизвестных - РИА Новости Крым, 10.09.2022

В Курской области погиб сотрудник Росгвардии после нападения неизвестных

Следком России возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области, сообщается на официальном сайте СК РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T14:30

2022-09-10T14:30

2022-09-10T14:30

курская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Следком России возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников Росгвардии в Курской области, сообщается на официальном сайте СК РФ.Накануне вечером местные власти сообщили о том, что в Суджанском районе Курской области неизвестные напали на сотрудников Росгвардии. Отмечается, то один из Росгвардейцев впоследствии умер в больнице.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к преступлению.

курская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)