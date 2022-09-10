https://crimea.ria.ru/20220910/v-donetske-vyroslo-chislo-pogibshikh-posle-udara-vsu-po-rynku-1124464401.html

В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку

В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку - РИА Новости Крым, 10.09.2022

В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку

Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, четыре мирных жителя ранены, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T14:06

2022-09-10T14:06

2022-09-10T14:06

ситуация в донбассе: новости и комментарии

донецкая народная республика (днр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, четыре мирных жителя ранены, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка число раненых возросло до 4 человек и еще 3 мирных жителя погибли", — сказано Telegram-канале штаба.В субботу ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220910/v-donetske-gorit-rynok-posle-udara-vsu-est-pogibshie-1124463605.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), происшествия