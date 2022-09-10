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В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку
В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку
Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, четыре мирных жителя ранены, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T14:06
2022-09-10T14:06
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, четыре мирных жителя ранены, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка число раненых возросло до 4 человек и еще 3 мирных жителя погибли", — сказано Telegram-канале штаба.В субботу ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-donetske-gorit-rynok-posle-udara-vsu-est-pogibshie-1124463605.html
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), происшествия
В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку

Штаб обороны ДНР: при обстреле рынка в Донецке погибли три человека, четыре ранены

14:06 10.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, четыре мирных жителя ранены, сообщили в штабе обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка число раненых возросло до 4 человек и еще 3 мирных жителя погибли", — сказано Telegram-канале штаба.
В субботу ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
12:05
В Донецке горит рынок после удара ВСУ, есть погибшие
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Ситуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкая Народная Республика (ДНР)Происшествия
 
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