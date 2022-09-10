https://crimea.ria.ru/20220910/v-donetske-vyroslo-chislo-pogibshikh-posle-udara-vsu-po-rynku-1124464401.html
В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку
В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку - РИА Новости Крым, 10.09.2022
В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку
Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, четыре мирных жителя ранены, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T14:06
2022-09-10T14:06
2022-09-10T14:06
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецкая народная республика (днр)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/04/1124062966_0:23:3078:1754_1920x0_80_0_0_b399a84d2def1bbff0770c4dcb2ed166.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, четыре мирных жителя ранены, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка число раненых возросло до 4 человек и еще 3 мирных жителя погибли", — сказано Telegram-канале штаба.В субботу ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-donetske-gorit-rynok-posle-udara-vsu-est-pogibshie-1124463605.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/04/1124062966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec26d028088979436a80b13ce1c223e9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), происшествия
В Донецке выросло число погибших после удара ВСУ по рынку
Штаб обороны ДНР: при обстреле рынка в Донецке погибли три человека, четыре ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости Крым. Число погибших при обстреле Киевского района Донецка возросло до трех, четыре мирных жителя ранены, сообщили в штабе обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка число раненых возросло до 4 человек и еще 3 мирных жителя погибли", — сказано Telegram-канале штаба.
В субботу ВСУ нанесли удар по рынку
в Донецке, ранее сообщалось об одном погибшем мирном жителе.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.