https://crimea.ria.ru/20220910/operatory-bayraktarov-unichtozheny-na-izyumsko-balakleyskom-napravlenii-1124467525.html

Операторы "Байрактаров" уничтожены на изюмско-балаклейском направлении

Операторы "Байрактаров" уничтожены на изюмско-балаклейском направлении - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Операторы "Байрактаров" уничтожены на изюмско-балаклейском направлении

Минобороны России показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки войск, которые проявили... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T19:06

2022-09-10T19:06

2022-09-10T19:07

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Минобороны России показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки войск, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению бронетехники и артиллерии ВСУ.Отмечается, что за последнее время артиллерийской батареей 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожено шесть единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220910/minoborony-peregruppiruet-voyska-v-rayonakh-balaklei-i-izyuma-1124466222.html

https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине