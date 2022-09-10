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Операторы "Байрактаров" уничтожены на изюмско-балаклейском направлении - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Операторы "Байрактаров" уничтожены на изюмско-балаклейском направлении
Операторы "Байрактаров" уничтожены на изюмско-балаклейском направлении - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Операторы "Байрактаров" уничтожены на изюмско-балаклейском направлении
Минобороны России показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки войск, которые проявили... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T19:06
2022-09-10T19:07
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Минобороны России показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки войск, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению бронетехники и артиллерии ВСУ.Отмечается, что за последнее время артиллерийской батареей 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожено шесть единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/minoborony-peregruppiruet-voyska-v-rayonakh-balaklei-i-izyuma-1124466222.html
https://crimea.ria.ru/20220910/situatsiya-na-kharkovskom-napravlenii--chto-s-izyumom-i-kupyanskom-1124465650.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Операторы "Байрактаров" уничтожены на изюмско-балаклейском направлении

Расчеты "Мста-С" уничтожили операторов "Байрактаров" на изюмско-балаклейском направлении

19:06 10.09.2022 (обновлено: 19:07 10.09.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С"
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Минобороны России показало боевую работу расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" изюмско-балаклейской группировки войск, которые проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению бронетехники и артиллерии ВСУ.
"Командир самоходной артиллерийской батареи во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов БЛА с боевым охранением. По уточненным координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" и личный состав из состава боевого охранения", - отмечают в МО.
Минобороны РФ перебрасывает войска и технику на харьковское направление
17:11
Минобороны перегруппировало войска в районах Балаклеи и Изюма
Отмечается, что за последнее время артиллерийской батареей 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожено шесть единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
Минобороны РФ перебрасывает войска и технику на харьковское направление
16:05
Ситуация на Харьковском направлении – что с Изюмом и Купянском
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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