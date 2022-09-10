https://crimea.ria.ru/20220910/Kakoy-segodnya-prazdnik-10-sentyabrya_-1118710721.html

Какой сегодня праздник: 10 сентября

Какой сегодня праздник: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Какой сегодня праздник: 10 сентября

В этот день под эгидой ООН отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. 10 сентября завершилась Северная война и третье кругосветное путешествие,... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T00:00

2022-09-10T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В этот день под эгидой ООН отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. 10 сентября завершилась Северная война и третье кругосветное путешествие, открыты первый в России театр и уникальность ДНК. А еще в этот день родились философ Чарльз Пирс, путешественник и писатель Владимир Арсеньев, гипнотизер Вольф Мессинг, режиссеры Крис Коламбус и Гай Ричи, а также "король моды" Карл Лагерфельд и главный русский панк Егор Летов.Что празднуют в мире10 сентября отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств. Социальная дата отмечается с 2003 года по инициативе одноименной международной ассоциации и при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Согласно статистике ВОЗ, с начала третьего тысячелетия в мире от суицида погибает больше людей, чем из-за всех вместе взятых войн и насильственных убийств.В южноамериканском государстве Гайана 10 сентября отмечают День наследия американских индейцев. Праздник отмечается в память о том, когда в 1957 году в Законодательный совет Британской Гвианы был избран Стивен Кэмпбелл – первый член совета индейского происхождения.В Гибралтаре 10 сентября отмечают национальный праздник – День первого референдума о суверенитете или День Гибралтара. 10 сентября 1967 года в Гибралтаре провели первый референдум, на котором народ решил остаться автономией в составе Великобритании и отказался от перехода в состав Испании.А еще это День разноцветных букетов, день макияжа, День обеда за просмотром телевизора и День обмена идеями.Знаменательные событияВ 1492 году русский царь Иван III повелел перенести празднование начала года на 10 сентября, объединив его с праздником сбора урожая и сроком сбора податей. Эта традиция продержалась на Руси чуть более двух веков, до 1700 года.В 1588 году английский мореплаватель и пират Томас Кавендиш стал третьим в мире человеком, совершившим кругосветное путешествие. Плавание экспедиции из трех кораблей с экипажем в 120 человек заняло два года и пятьдесят дней и в течение следующих двух столетий оставалось самой быстрой кругосветкой. Из 120 человек домой вернулись 50 – тоже рекорд по тем временам.В 1721 году в городе Ништадт между Русским царством и Шведским королевством был подписан Ништадтский мирный договор, завершивший Северную войну. В соответствии с условиями мира, за Россией оставались завоеванные земли Лифляндии и Эстляндии (ныне северная часть Латвии и Эстонии), а также Ингерманландия (сегодня область на северо-западе России) и часть Карелии. Швеция же получала занятую русскими войсками Финляндию и денежную компенсацию в два миллиона ефимков (европейских серебряных талеров). Некоторые историки считают этот выкуп взяткой за фразу "на вечные времена" в договоре.В 1756 году императрица Елизавета Петровна своим указом учредила первый русский "для представления трагедий и комедий" театр в Петербурге. Через какое-то время на месте исторической сцены построили здание театра, который позже был переименован в Александринский, в честь супруги императора Николая I.В 1894 году в Лондоне впервые в мире оштрафовали водителя за пьяное вождение. "Везунчиком" стал Джордж Смит, который подшофе не справился с управлением и въехал в двери дома. За это англичанин заплатил 1 фунт стерлингов - большие по тем временам деньги.В 1929 году в городе Гусь-Хрустальный состоялся запуск Гусевского стекольного завода.В 1943 году советские войска начали Новороссийско-Таманскую наступательную операцию Великой Отечественной войны. В течение шести дней высадившийся в Новороссийском порту десант советских войск, создав два плацдарма, постепенно выбивал немцев из города. К утру 16 сентября Новороссийск был освобожден. Эта операция стала отправной точкой для освобождения Таманского полуострова и до сих пор считается одной из самых подготовленных советских операций в годы ВОВ.В 1984 году начался матч за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Это рекордно долгое сражение длилось пять месяцев, за которые было сыграно 48 партий, из них 40 – вничью. В итоге президент Международной шахматной федерации Флоренсио Кампоманес прервал матч, засчитав победу Карпову со счетом 5:3.В этом же году британский ученый Алек Джеффрис в ходе исследований установил, что ДНК каждого человека неповторима, как отпечатки пальцев. Открытие легло в основу разработанной Джеффрисом техники ДНК-дактилоскопии, которой по сей день пользуются все полиции мира при проведении судебных экспертиз.В 2008 году команда ученых, работавших над большим адронным коллайдером, объявила о его первом успешном запуске. Исследователям удалось успешно запустить пучки протонов, которые прошли весь периметр коллайдера по часовой стрелке и против часовой стрелки. Однако две недели спустя произошла авария, которая вывела коллайдер из строя. На ремонт ушел почти целый год.Кто родилсяВ 1784 году родился русский военный офицер Александр Кутайсов. Прославился своим героизмом во время Отечественной войны 1812 года. Погиб в Бородинском сражении во время контратаки на батарею Раевского, за три дня до своего 28-летия. Его тело так и не нашли.В 1855 году родился немецкий архитектор и археолог Роберт Иоганн Кольдевей. Участвовал в раскопках Трои, в течение 18 лет руководил раскопками Вавилона, в результате которых подтвердил существование библейского города.В 1872 году родился русский и советский путешественник Владимир Арсеньев. Был военным востоковедом, занимался изучением Дальнего Востока. Благодаря ряду его экспедиций на географической карте России появились Приморье и южная часть Хабаровского края. Широко известен и как писатель: его опыт лег в основу знаменитых книг "По Уссурийскому краю", "Дерсу Узала", "Сквозь тайгу", "В горах Сихотэ-Алиня".В 1899 году родился советский иллюзионист и гипнотизер Вольф Мессинг. Прославился благодаря номеру "Чтение мыслей".В 1914 году родился американский режиссер и продюсер Роберт Уайз. Обладатель четырех премий "Оскар", два из них получил за фильм "Вестсайдская история", еще два – за "Звуки музыки". Среди других известных его картин – "День, когда остановилась Земля", "Елена Троянская", "Призрак дома на холме", "Гинденбург", "Чужая дочь".В 1933 году родился немецкий модельер Карл Лагерфельд. Получил прозвище "кайзер Карл" за свое многолетнее влияние на мир моды. Кроме своего модного дома был "пожизненным" главным модельером домов Fendi и Chanel. Кроме одежды создал несколько моделей мотоциклетных шлемов, бутылку для Coca-Cola Light. Автор нескольких книг о моде. Яро пропагандировал экстремальную худобу среди моделей, принципиально использовал во многих своих коллекциях натуральный мех, игонорируя возмущение зоозащитников.В 1934 году родился советский композитор Алемдар Караманов. Родился и жил в Симферополе. Основоположник музыкального направления "Религия в симфонизме". Создал 24 симфонии. Известен среди прочего как автор музыки к фильму Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм" и гимна Крымской республики.В 1964 году родился советский поэт, музыкант, лидер "Гражданской обороны" Егор Летов. Его называют музыкальной легендой сибирского андерграунда и "крестным отцом" русского панк-рока. Начинал музыкальную карьеру в составе ансамбля Сергей Курехина, но уже через год основал рок-группу "Гражданская оборона". Через два года советские власти отправили Летова на принудительное лечение в психбольницу. Несмотря на это популярность коллектива только росла: до сих пор "Гроб" считается одним из наиболее влиятельных русскоязычных панк-рок-коллективов, а также наиболее плодовитой. Группа распалась в 2008 году после смерти Летова.

https://crimea.ria.ru/20210711/Ne-zvuchit-pochemu-v-Krymu-ne-uvekovechili-velikogo-zemlyaka-1119756393.html

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общество, новости, культура, в мире