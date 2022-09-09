https://crimea.ria.ru/20220909/remont-dorogi-iz-zaporozhskoy-oblasti-v-storonu-kryma-nachnut-v-2023-godu-1124456615.html

Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма начнут в 2023 году

Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма начнут в 2023 году - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма начнут в 2023 году

Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма планируют начать в следующем году, это около 50 км дорожного полотна. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T15:21

2022-09-09T15:21

2022-09-09T15:21

запорожская область

крым

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма планируют начать в следующем году, это около 50 км дорожного полотна. Об этом со ссылкой на главу правительства региона Антона Кольцова сообщает "Интерфакс".По его словам, в области уже начали ремонтировать дороги на направленные Россией деньги. В данный момент работы ведутся на участке Мелитополь - Бердянск, завершить их власти рассчитывают в ноябре."Цена вопроса - более 5 млрд рублей. Это средства федерального бюджета РФ, контракт напрямую заключен с подрядной организацией, это российские специалисты", - отметил он.В этом году также планируется отремонтировать 60 км социально значимых дорог, которые, преимущественно, сосредоточены в Мелитопольском районе. На следующий год планы по дорожному строительству "гораздо больше показателя текущего года". Более того, регион рассчитывает уже участвовать в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги".В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220901/v-sevastopole-otkryli-dorogu-ot-yaltinskoy-razvyazki-do-sapun-gory-1124372221.html

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запорожская область, крым, ремонт дорог