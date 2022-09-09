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Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма начнут в 2023 году
Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма начнут в 2023 году - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма начнут в 2023 году
Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма планируют начать в следующем году, это около 50 км дорожного полотна. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T15:21
2022-09-09T15:21
2022-09-09T15:21
запорожская область
крым
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма планируют начать в следующем году, это около 50 км дорожного полотна. Об этом со ссылкой на главу правительства региона Антона Кольцова сообщает "Интерфакс".По его словам, в области уже начали ремонтировать дороги на направленные Россией деньги. В данный момент работы ведутся на участке Мелитополь - Бердянск, завершить их власти рассчитывают в ноябре."Цена вопроса - более 5 млрд рублей. Это средства федерального бюджета РФ, контракт напрямую заключен с подрядной организацией, это российские специалисты", - отметил он.В этом году также планируется отремонтировать 60 км социально значимых дорог, которые, преимущественно, сосредоточены в Мелитопольском районе. На следующий год планы по дорожному строительству "гораздо больше показателя текущего года". Более того, регион рассчитывает уже участвовать в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги".В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220901/v-sevastopole-otkryli-dorogu-ot-yaltinskoy-razvyazki-do-sapun-gory-1124372221.html
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запорожская область, крым, ремонт дорог
Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма начнут в 2023 году
Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма начнут в 2023 году - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ремонт дороги из Запорожской области в сторону Крыма планируют начать в следующем году, это около 50 км дорожного полотна. Об этом со ссылкой на главу правительства региона Антона Кольцова сообщает "Интерфакс".
"По планам на следующий год. Если говорить про федеральные трассы, мы рассчитываем на поддержку правительства РФ. И мы заявляемся на сегодняшний день на ремонт 122 км федеральных трасс, в том числе 46 км от Мелитополя в сторону Джанкоя", - сказал Кольцов.
По его словам, в области уже начали ремонтировать дороги на направленные Россией деньги. В данный момент работы ведутся на участке Мелитополь - Бердянск, завершить их власти рассчитывают в ноябре.
"Цена вопроса - более 5 млрд рублей. Это средства федерального бюджета РФ, контракт напрямую заключен с подрядной организацией, это российские специалисты", - отметил он.
В этом году также планируется отремонтировать 60 км социально значимых дорог, которые, преимущественно, сосредоточены в Мелитопольском районе. На следующий год планы по дорожному строительству "гораздо больше показателя текущего года". Более того, регион рассчитывает уже участвовать в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги".
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.