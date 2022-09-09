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Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь
Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь
Курсирование поезда по направлению Симферополь – Адлер продлили на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Курсирование поезда по направлению Симферополь – Адлер продлили на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд №315/316 будет ходить из Симферополя в Адлер и обратно через Краснодар через день.Кроме того, на две недели в состав поезда в экспериментальном режиме включат вагон люкс. Каждое купе рассчитано на одного-двух человек и оборудовано индивидуальным санузлом с туалетом и душевой кабиной. Воспользоваться услугой пассажиры смогут с 13 по 26 сентября."Таким образом, в сентябре составе поезда будут курсировать вагоны четырех классов обслуживания – плацкартные, купейные, СВ и люксы", - резюмировал перевозчик.Билеты уже в продаже.Ранее в Гранд Сервис Экспресс сообщили о запуске дополнительного поезда между Петербургом и Симферополем.
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РИА Новости Крым
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транспорт, крым, железные дороги крыма
Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь

Перевозчик: следование поезда Симферополь – Адлер продлили на сентябрь, билеты в продаже

15:58 09.09.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Курсирование поезда по направлению Симферополь – Адлер продлили на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Поезд №315/316 будет ходить из Симферополя в Адлер и обратно через Краснодар через день.
"Он отправляется из Симферополя в 16:50 и прибывает в Адлер в 12:55. В обратную сторону поезд отправляется из Адлера в 16:25 и прибывает в Симферополь на следующий день в 10:20", - говорится в сообщении компании.
Кроме того, на две недели в состав поезда в экспериментальном режиме включат вагон люкс. Каждое купе рассчитано на одного-двух человек и оборудовано индивидуальным санузлом с туалетом и душевой кабиной. Воспользоваться услугой пассажиры смогут с 13 по 26 сентября.
"Таким образом, в сентябре составе поезда будут курсировать вагоны четырех классов обслуживания – плацкартные, купейные, СВ и люксы", - резюмировал перевозчик.
Билеты уже в продаже.
Ранее в Гранд Сервис Экспресс сообщили о запуске дополнительного поезда между Петербургом и Симферополем.
 
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