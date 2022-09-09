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Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь

Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Поезд Симферополь – Адлер продлили на сентябрь

Курсирование поезда по направлению Симферополь – Адлер продлили на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T15:58

2022-09-09T15:58

2022-09-09T15:58

транспорт

крым

железные дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Курсирование поезда по направлению Симферополь – Адлер продлили на сентябрь. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд №315/316 будет ходить из Симферополя в Адлер и обратно через Краснодар через день.Кроме того, на две недели в состав поезда в экспериментальном режиме включат вагон люкс. Каждое купе рассчитано на одного-двух человек и оборудовано индивидуальным санузлом с туалетом и душевой кабиной. Воспользоваться услугой пассажиры смогут с 13 по 26 сентября."Таким образом, в сентябре составе поезда будут курсировать вагоны четырех классов обслуживания – плацкартные, купейные, СВ и люксы", - резюмировал перевозчик.Билеты уже в продаже.Ранее в Гранд Сервис Экспресс сообщили о запуске дополнительного поезда между Петербургом и Симферополем.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, крым, железные дороги крыма